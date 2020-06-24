У «Борисполі» патрульні затримали водія «під наркотиками» і з недійсними правами (фото)



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Фото: Патрульна поліція Київської області

Інспектори виявили у водія два пакети з білою порошкоподібною речовиною

У вівторок, 23 червня, під час відпрацювання карантинних та профілактичних заходів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху інспектори зупинили на території аеропорту «Бориспіль» водія автомобіля Renault Megane. За кермом авто був 35-річний мешканець Запорізької області.

Спілкуючись з громадянином, охоронці порядку помітили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Поліцейські запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що він відмовився. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Під час оформлення адміністративних матеріалів порушник пред’явив поліцейським тимчасовий дозвіл на право керування, в якого вийшов термін дії. Документ було вилучено та направлено на зберігання до відділу адміністративної практики.

Окрім того, у чоловіка інспектори виявили два пакети з білою порошкоподібною речовиною, ймовірно, наркотичною. Зі слів порушника речовину зберігав для власного вживання.

Патрульні склали на чоловіка протокол за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч.1 ст.126 (Відсутність необхідних документів для керування транспортними засобами) КУпАП.

Оскільки водій мав при собі заборонені речовини на місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції в аеропорту «Бориспіль» для подальшого з’ясування обставин.