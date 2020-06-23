У Києві п’яний водій влаштував масштабну ДТП (фото, відео)



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У ДТП потрапили чотири автомобілі Фото: Київ оперативний

Водій Toyota вилетів на зустрічну смугу

У понеділок, 22 червня, ввечері на вул. Набережно-Луговій у Києві сталася серйозна ДТП за участі чотирьох автомобілів.

Винуватцем аварії був водій Toyota.

«Skoda, Mercedes та Hyundai рухалися в одному напрямку - у бік Поштової площі. Зненацька на їх смугу вискочив водій на Toyota, який їхав у напрямку Почайної назустріч трьом авто вказаним вище. Toyota б‘є Skoda, Skoda відлітає у Mercedes. Після зіткнення автомобіль Toyota розвернуло на 180 градусів і відкинуло у Hyundai», - повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

Згодом з’ясувалося, що водій Toyota перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад Драгер показав 1,61 проміле.

Ніхто із учасників ДТП не травмувався.

На місці працювали правоохоронці.

Через ДТП на Набережно-Луговій утворився затор.

Як повідомлялося, 20 червня у Києві на вулиці Лаврухіна автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту. Від удару споруда перекинулась. Свідки кажуть, що пішоходи ледь не влаштували самосуд над водієм.

21 червня на перехресті бульвару Лесі Українки та вул. Джона Маккейна сталося зіткнення двох автомобілів Porshe та Lexus. В результаті чого автомобіль Porshe влетів у бетонну огорожу ізраїльського посольства.

22 червня вранці на вулиці Хрещатик у Києві сталася ДТП за участю чотирьох автівок.