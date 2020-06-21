У центрі Києва Porshe влетів в бетонну огорожу ізраїльського посольства (фото)



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ДТП сталося на перехресті бульвару Лесі Українки та вул. Джона Маккейна

На місці ДТП працює патруль Національної поліції

На перехресті бульвару Лесі Українки та вул. Джона Маккейна сталося зіткнення двох автомобілів Porshe та Lexus.

В результаті чого автомобіль Porshe влетів у бетонну огорожу ізраїльського посольства.

На місці ДТП працює патруль Національної поліції.

Нагадаємо, 15 червня, вранці на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилася на розвороті, що веде на Круглик, в сторону Києва. В результаті ДТП загниув водій «Таврії».

Як повідомлялося, 20 червня у Києві на вулиці Лаврухіна автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту. Від удару споруда перекинулась. Свідки кажуть, що пішоходи ледь не влаштували самосуд над водієм.

У Києві 14 червня інспекторка патрульної поліції отримала численні травми під час оформлення ДТП.

До слова, у Києві на вулиці Лаврухіна автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту. Від удару споруда перекинулась. Свідки кажуть, що пішоходи ледь не влаштували самосуд над водієм.

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