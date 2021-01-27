У «Слузі народу» б’ють на сполох: населення не хоче вакцинуватись

Представниця монобільшості заявляє про «дуже погану і тривожну» тенденцію

В Україні потрібна нормальна інформаційна кампанія, бо половина населення взагалі не хоче вакцинуватись. Це дуже погано та тривожно, в інтерв'ю «Главкому» повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Кравчук зауважила, що суспільству потрібні відповіді на питання, у який спосіб відбуватиметься вакцинація. За її словами, міністр охорони здоров’я Максим Степанов має комунікувати з українським суспільством та пояснювати свої кроки щодо карантинних заходів та вакцинації.

«Степановим не задоволені багато депутатів, і це напруження зростає з кожним тижнем. Особливо всіх збентежила не дуже чітка комунікація, коли в останні дні змінювали постанову уряду про те, що можна, а що ні під час карантину. Я, до речі, можу пояснити, чому не продавалися шкарпетки: бо якби ФОПам на ринку це робити заборонили, а великим мережам – ні, то це було б несправедливо. Проте це треба було зрозуміло пояснювати, аби не підіймався хайп», – сказала вона.

Нагадаємо, за результатами соціологічної групи «Рейтинг» 56% опитаних не готові особисто зробити щеплення від коронавірусу. Крім того, 52% українців не готові щепитися, якщо вакцина буде безкоштовною.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин. Сама вакцинація розпочнеться в лютому. За його словами, найближчим часом Україна отримає 1 млн доз вакцини.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.