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    У «Слузі народу» б’ють на сполох: населення не хоче вакцинуватись

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    Найближчим часом Україна отримає 1 млн доз вакцин від коронавірусу - У «Слузі народу» б’ють на сполох: населення не хоче вакцинуватись
    Найближчим часом Україна отримає 1 млн доз вакцин від коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Представниця монобільшості заявляє про «дуже погану і тривожну» тенденцію

    В Україні потрібна нормальна інформаційна кампанія, бо половина населення взагалі не хоче вакцинуватись. Це дуже погано та тривожно, в інтерв'ю «Главкому» повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    Кравчук зауважила, що суспільству потрібні відповіді на питання, у який спосіб відбуватиметься вакцинація. За її словами, міністр охорони здоров’я Максим Степанов має комунікувати з українським суспільством та пояснювати свої кроки щодо карантинних заходів та вакцинації.

    «Степановим не задоволені багато депутатів, і це напруження зростає з кожним тижнем. Особливо всіх збентежила не дуже чітка комунікація, коли в останні дні змінювали постанову уряду про те, що можна, а що ні під час карантину. Я, до речі, можу пояснити, чому не продавалися шкарпетки: бо якби ФОПам на ринку це робити заборонили, а великим мережам – ні, то це було б несправедливо. Проте це треба було зрозуміло пояснювати, аби не підіймався хайп», – сказала вона.

    Нагадаємо, за результатами соціологічної групи «Рейтинг» 56% опитаних не готові особисто зробити щеплення від коронавірусу. Крім того, 52% українців не готові щепитися, якщо вакцина буде безкоштовною.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин. Сама вакцинація розпочнеться в лютому. За його словами, найближчим часом Україна отримає 1 млн доз вакцини.

    Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

    Читайте також інтерв'ю: Терміновий закон про вакцини, останній шанс Вітренка, реформа СБУ. Чим займеться Рада після канікул
    Теги: вакцинація партия Слуга народа Євгенія Кравчук вірус коронавірус
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