В Україні кожен 20 інфікований коронавірусом – медик

Найбільше коронаавірус діагностували у працівників медзакладів Києва та Київської області – майже 10 тисяч випадків

Із понад мільйона випадків Сovid-19 в Україні – 56 тисяч 204 випадки підтверджено у медичних працівників. Тобто кожен 20-ий інфікований коронавірусом – медик.

Детальну статистику по кожному регіону можна відслідковувати на «Карті Сovid-19» від Youcontrol.

Зокрема, найбільше коронаавірус діагностували у працівників медзакладів Києва та Київської області – майже 10 тисяч випадків. Проте якщо перерахувати кількість перехворівших медиків на загальну кількість населення області, то найвищий рівень захворюваності медичного персоналу на Черкащині – 275 випадків на 100 тисяч. За нею йдуть Тернопільщина з 264 випадками та Хмельниччина з 262 випадками.

Найнижчий рівень інфікованості медиків в перерахунку на 100 тисяч населення на Херсонщині – 36 випадків, Дніпропетровщині – 37 та Донеччині – 40.

ОБЛАСТЬ Кількість населення Загальна підтверджена кількість випадків Сovid-19 / на 100 тисяч населення Кількість підтвердженихвипадків Сovid-19 серед медичного персоналу / на 100 тисяч населення Вінницька 1 544 049 24 722 / 1 601 2 033 / 132 Волинська 1 031 205 35 087 / 3 403 2 507 / 243 Дніпропетровська 3 174 222 64 028 / 2 017 1 177 / 37 Донецька 4 129 059 41 492 / 1 005 1 652 / 40 Житомирська 1 207 270 42 454 / 3 517 1 896 / 157 Закарпатська 1 253 645 29 631 / 2 364 2 288 / 183 Запорізька 1 685 894 61 445 / 3 645 3 654 / 217 Івано-Франківська 1 367 533 45 097 / 3 298 2 098 / 153 Київська 1 781 909 65 736 / 3 689 4 437 / 249 м. Київ 2 967 285 121 903 / 4 108 5 465 / 184 Кіровоградська 932 061 9 336 / 1 002 866 / 93 Луганська 2 134 762 12 938/ 606 985 / 46 Львівська 2 510 988 67 058 / 2 671 2 669 / 106 Миколаївська 1 119 124 36 127 / 3 228 1 425 / 127 Одеська 2 376 704 78 077 / 3 285 2 547 / 107 Полтавська 1 385 967 40 798 / 2 944 1 519 / 110 Рівненська 1 152 704 43 943 / 3 812 2 688 / 233 Сумська 1 067 133 44 076 / 4 130 2 357 / 221 Тернопільська 1 038 183 35 997 / 3 467 2 471 / 264 Харківська 2 656 749 74 435 / 2 802 1 186 / 45 Херсонська 1 027 013 19 633 / 1 912 371 / 36 Хмельницька 1 253 930 42 226 / 3 367 3 285 / 262 Черкаська 1 191 093 43 495 / 3 652 3 280 / 275 Чернівецька 901 221 42 648 / 4 732 2 088 / 232 Чернігівська 990 201 32 310 / 3 263 990 / 100

Дані з карти Сovid-19 станом на 15 січня 2021

Отже, рівень інфікованості медиків тримається на рівні 5%. Зменшити ризик для медичного персоналу можна за рахунок забезпечення їх засобами індивідуального захисту. Ці засоби закуповуються як окремими регіонами, так і централізовано за кошти Фонду боротьби з Сovid-19. Ще з травня Кабмін на забезпечення матеріалами лабораторії та закупівлю масок, рукавичок, костюмів і окулярів для медиків виділив 3,9 млрд грн. Головний розпорядних цих коштів – Міністерство охорони здоров’я. За даними Міністерства фінансів основні закупівлі розпочалися ближче до кінця 2020-го року і наразі на ці потреби витрачено 3,2 млрд.

Ще під час погодження документів, журналісти Bihus.Info отримали копії розрахунків, за підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати – ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку. Але так як витрачати напряму кошти МОЗ не може, одразу після затвердження бюджету держпідприємство провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах почало «збивати» МОЗівські ціни. Наприклад, знайшло постачальника, який пропонує захисні костюми для медиків не по очікуваній МОЗом ціні у 488 гривень, а вп’ятеро дешевше – по 83 грн за один.

Напередодні Фонд соцстраху назвав офіційну кількість померлих від ковіду українських медиків.

Джерело: Bihus.info