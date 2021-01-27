В Україні кожен 20 інфікований коронавірусом – медик

В Україні кожен 20 інфікований коронавірусом – медикграфіка
Найбільше коронаавірус діагностували у працівників медзакладів Києва та Київської області – майже 10 тисяч випадків
Із понад мільйона випадків Сovid-19 в Україні – 56 тисяч 204 випадки підтверджено у медичних працівників. Тобто кожен 20-ий інфікований коронавірусом – медик.
Детальну статистику по кожному регіону можна відслідковувати на «Карті Сovid-19» від Youcontrol.
Зокрема, найбільше коронаавірус діагностували у працівників медзакладів Києва та Київської області – майже 10 тисяч випадків. Проте якщо перерахувати кількість перехворівших медиків на загальну кількість населення області, то найвищий рівень захворюваності медичного персоналу на Черкащині – 275 випадків на 100 тисяч. За нею йдуть Тернопільщина з 264 випадками та Хмельниччина з 262 випадками.
Найнижчий рівень інфікованості медиків в перерахунку на 100 тисяч населення на Херсонщині – 36 випадків, Дніпропетровщині – 37 та Донеччині – 40.
|
ОБЛАСТЬ
|
Кількість населення
|
Загальна підтверджена кількість випадків Сovid-19 / на 100 тисяч населення
|
Кількість підтвердженихвипадків Сovid-19 серед медичного персоналу / на 100 тисяч населення
|
1 544 049
|
24 722 / 1 601
|
2 033 / 132
|
1 031 205
|
35 087 / 3 403
|
2 507 / 243
|
3 174 222
|
64 028 / 2 017
|
1 177 / 37
|
Донецька
|
4 129 059
|
41 492 / 1 005
|
1 652 / 40
|
Житомирська
|
1 207 270
|
42 454 / 3 517
|
1 896 / 157
|
Закарпатська
|
1 253 645
|
29 631 / 2 364
|
2 288 / 183
|
Запорізька
|
1 685 894
|
61 445 / 3 645
|
3 654 / 217
|
Івано-Франківська
|
1 367 533
|
45 097 / 3 298
|
2 098 / 153
|
1 781 909
|
65 736 / 3 689
|
4 437 / 249
|
м. Київ
|
2 967 285
|
121 903 / 4 108
|
5 465 / 184
|
Кіровоградська
|
932 061
|
9 336 / 1 002
|
866 / 93
|
Луганська
|
2 134 762
|
12 938/ 606
|
985 / 46
|
Львівська
|
2 510 988
|
67 058 / 2 671
|
2 669 / 106
|
Миколаївська
|
1 119 124
|
36 127 / 3 228
|
1 425 / 127
|
Одеська
|
2 376 704
|
78 077 / 3 285
|
2 547 / 107
|
Полтавська
|
1 385 967
|
40 798 / 2 944
|
1 519 / 110
|
Рівненська
|
1 152 704
|
43 943 / 3 812
|
2 688 / 233
|
Сумська
|
1 067 133
|
44 076 / 4 130
|
2 357 / 221
|
Тернопільська
|
1 038 183
|
35 997 / 3 467
|
2 471 / 264
|
Харківська
|
2 656 749
|
74 435 / 2 802
|
1 186 / 45
|
Херсонська
|
1 027 013
|
19 633 / 1 912
|
371 / 36
|
Хмельницька
|
1 253 930
|
42 226 / 3 367
|
3 285 / 262
|
Черкаська
|
1 191 093
|
43 495 / 3 652
|
3 280 / 275
|
Чернівецька
|
901 221
|
42 648 / 4 732
|
2 088 / 232
|
Чернігівська
|
990 201
|
32 310 / 3 263
|
990 / 100
Дані з карти Сovid-19 станом на 15 січня 2021
Отже, рівень інфікованості медиків тримається на рівні 5%. Зменшити ризик для медичного персоналу можна за рахунок забезпечення їх засобами індивідуального захисту. Ці засоби закуповуються як окремими регіонами, так і централізовано за кошти Фонду боротьби з Сovid-19. Ще з травня Кабмін на забезпечення матеріалами лабораторії та закупівлю масок, рукавичок, костюмів і окулярів для медиків виділив 3,9 млрд грн. Головний розпорядних цих коштів – Міністерство охорони здоров’я. За даними Міністерства фінансів основні закупівлі розпочалися ближче до кінця 2020-го року і наразі на ці потреби витрачено 3,2 млрд.
Ще під час погодження документів, журналісти Bihus.Info отримали копії розрахунків, за підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати – ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку. Але так як витрачати напряму кошти МОЗ не може, одразу після затвердження бюджету держпідприємство провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах почало «збивати» МОЗівські ціни. Наприклад, знайшло постачальника, який пропонує захисні костюми для медиків не по очікуваній МОЗом ціні у 488 гривень, а вп’ятеро дешевше – по 83 грн за один.
Напередодні Фонд соцстраху назвав офіційну кількість померлих від ковіду українських медиків.
Джерело: Bihus.info