  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні кожен 20 інфікований коронавірусом – медик

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські медики зараажаються від своїх пацієнтів, бо не мають достатнього захисту від інфекції&nbsp; - В Україні кожен 20 інфікований коронавірусом – медик
    Українські медики зараажаються від своїх пацієнтів, бо не мають достатнього захисту від інфекції 
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше коронаавірус діагностували у працівників медзакладів Києва та Київської області – майже 10 тисяч випадків

    Із понад мільйона випадків Сovid-19 в Україні – 56 тисяч 204 випадки підтверджено у медичних працівників. Тобто кожен 20-ий інфікований коронавірусом – медик. 

    Детальну статистику по кожному регіону можна відслідковувати на «Карті Сovid-19» від Youcontrol.

    korona-scaled

    Зокрема, найбільше коронаавірус діагностували у працівників медзакладів Києва та Київської області – майже 10 тисяч випадків. Проте якщо перерахувати кількість перехворівших медиків на загальну кількість населення області, то найвищий рівень захворюваності медичного персоналу на Черкащині – 275 випадків на 100 тисяч. За нею йдуть Тернопільщина з 264 випадками та Хмельниччина з 262 випадками.

    Найнижчий рівень інфікованості медиків в перерахунку на 100 тисяч населення на Херсонщині – 36 випадків, Дніпропетровщині – 37 та Донеччині – 40. 

    ОБЛАСТЬ

    Кількість населення

    Загальна підтверджена кількість випадків Сovid-19на 100 тисяч населення

    Кількість підтвердженихвипадків Сovid-19 серед медичного персоналу / на 100 тисяч населення

    Вінницька 

    1 544 049

    24 722 / 1 601

    2 033 / 132

    Волинська 

    1 031 205

    35 087 / 3 403

    2 507 / 243

    Дніпропетровська 

    3 174 222

    64 028 / 2 017

    1 177 / 37

    Донецька 

    4 129 059

    41 492 / 1 005

    1 652 / 40

    Житомирська 

    1 207 270

    42 454 / 3 517

    1 896 / 157

    Закарпатська 

    1 253 645

    29 631 / 2 364

    2 288 / 183

    Запорізька 

    1 685 894

    61 445 / 3 645

    3 654 / 217

    Івано-Франківська 

    1 367 533

    45 097 / 3 298

    2 098 / 153

    Київська 

    1 781 909

    65 736 / 3 689

    4 437 / 249

    м. Київ

    2 967 285

    121 903 / 4 108

    5 465 / 184

    Кіровоградська 

    932 061

    9 336 / 1 002

    866 / 93

    Луганська 

    2 134 762

    12 938/ 606

    985 / 46

    Львівська 

    2 510 988

    67 058 / 2 671

    2 669 / 106

    Миколаївська 

    1 119 124

    36 127 / 3 228

    1 425 / 127

    Одеська 

    2 376 704

    78 077 / 3 285

    2 547 / 107

    Полтавська 

    1 385 967

    40 798 / 2 944

    1 519 / 110

    Рівненська 

    1 152 704

    43 943 / 3 812

    2 688 / 233

    Сумська 

    1 067 133

    44 076 / 4 130

    2 357 / 221

    Тернопільська 

    1 038 183

    35 997 / 3 467

    2 471 / 264

    Харківська 

    2 656 749

    74 435 / 2 802

    1 186 / 45

    Херсонська 

    1 027 013

    19 633 / 1 912

    371 / 36

    Хмельницька 

    1 253 930

    42 226 / 3 367

    3 285 / 262

    Черкаська 

    1 191 093

    43 495 / 3 652

    3 280 / 275

    Чернівецька 

    901 221

    42 648 / 4 732

    2 088 / 232

    Чернігівська 

    990 201

    32 310 / 3 263

    990 / 100

    Дані з карти Сovid-19 станом на 15 січня 2021

    Отже, рівень інфікованості медиків тримається на рівні 5%. Зменшити ризик для медичного персоналу можна за рахунок забезпечення їх засобами індивідуального захисту. Ці засоби закуповуються як окремими регіонами, так і централізовано за кошти Фонду боротьби з Сovid-19. Ще з травня Кабмін на забезпечення матеріалами лабораторії та закупівлю масок, рукавичок, костюмів і окулярів для медиків виділив 3,9 млрд грн. Головний розпорядних цих коштів – Міністерство охорони здоров’я. За даними Міністерства фінансів основні закупівлі розпочалися ближче до кінця 2020-го року і наразі на ці потреби витрачено 3,2 млрд.

    Ще під час погодження документів, журналісти Bihus.Info отримали копії розрахунків, за підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати – ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку. Але так як витрачати напряму кошти МОЗ не може, одразу після затвердження бюджету держпідприємство провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах почало «збивати» МОЗівські ціни. Наприклад, знайшло постачальника, який пропонує захисні костюми для медиків не по очікуваній МОЗом ціні у 488 гривень, а вп’ятеро дешевше – по 83 грн за один. 

    Напередодні Фонд соцстраху назвав офіційну кількість померлих від ковіду українських медиків

    Джерело: Bihus.info

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар лікарня хвороби інфекція коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies