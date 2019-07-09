У «Борисполі» у двох китайців виявили майже 7 кг бурштину (фото)



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Каміння бурштину було ретельно приховано серед різних речей у валізах Фото: Держприкордонслужба

Громадяни Китаю намагалися вивезти бурштин до Пекіна

У понеділок, 8 липня, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники спільно з працівниками Державної фіскальної служби виявили у громадян Китаю 6,8 кг каміння бурштину. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Двоє громадян Китаю 19 та 25 років прямували на авіарейс Київ - Пекін. Під час огляду валіз іноземців правоохоронці виявили каміння бурштину великої фракції, які були ретельно приховані серед різних речей та продуктів харчування», - розповіли у ДПСУ.

Стосовно іноземців складені адміністративні протоколи про порушення митних правил, бурштин вилучено встановленим порядком. Заходи зі встановлення інших обставин справи продовжуються.

Нагадаємо, в кінці червня у «Борисполі» у двох валізах, які належали громадянину Китаю, було виявлено 31,5 кг обробленого бурштину.