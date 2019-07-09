  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У «Борисполі» у двох китайців виявили майже 7 кг бурштину (фото)

    • Розсилка
    Каміння бурштину було ретельно приховано серед різних речей у валізах - У «Борисполі» у двох китайців виявили майже 7 кг бурштину (фото)
    Каміння бурштину було ретельно приховано серед різних речей у валізах
    Фото: Держприкордонслужба

    Громадяни Китаю намагалися вивезти бурштин до Пекіна

    У понеділок, 8 липня, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники спільно з працівниками Державної фіскальної служби виявили у громадян Китаю 6,8 кг каміння бурштину. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    «Двоє громадян Китаю 19 та 25 років прямували на авіарейс Київ - Пекін. Під час огляду валіз іноземців правоохоронці виявили каміння бурштину великої фракції, які були ретельно приховані серед різних речей та продуктів харчування», - розповіли у ДПСУ.

    Стосовно іноземців складені адміністративні протоколи про порушення митних правил, бурштин вилучено встановленим порядком. Заходи зі встановлення інших обставин справи продовжуються.

    Читайте також

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    У «Борисполі» у двох китайців виявили майже 7 кг бурштину (фото)
    У «Борисполі» у двох китайців виявили майже 7 кг бурштину (фото)
    У «Борисполі» у двох китайців виявили майже 7 кг бурштину (фото)
    У «Борисполі» у двох китайців виявили майже 7 кг бурштину (фото)
    У «Борисполі» у двох китайців виявили майже 7 кг бурштину (фото)
    У «Борисполі» у двох китайців виявили майже 7 кг бурштину (фото)
    У «Борисполі» у двох китайців виявили майже 7 кг бурштину (фото)
    У «Борисполі» у двох китайців виявили майже 7 кг бурштину (фото)
    У «Борисполі» у двох китайців виявили майже 7 кг бурштину (фото)

    Нагадаємо, в кінці червня у «Борисполі» у двох валізах, які належали громадянину Китаю, було виявлено 31,5 кг обробленого бурштину.

    Читайте також
    прикордонники ДФС Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль Китай бурштин авіарейс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ