В Україну не пустили двох ірландців, які в літаку в «Борисполі» кричали «ДНР уперед» (фото)



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Заборонену символіку виявлено в речах громадян Ірландії Фото: Держприкордонслужба

У речах ірландців виявлено національну символіку РФ і георгіївські стрічки

У четвер, 20 червня, рейсом з Дубліна в аеропорт «Бориспіль» прибуло двоє громадян Ірландії 1998 та 1997 років народження, у яких виявлено символіку РФ і георгіївські стрічки. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Під час бесіди з іноземцями прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що чоловіки прилетіли в Україну з туристичною метою. Один із них був у футболці із національною символікою країни-агресора. Він повідомив, що нібито планує відвідати свою дівчину, громадянку України, з якою, як з’ясувалося, зворотного зв’язку в нього немає. Крім того, зі слів іноземця стало відомо, що напередодні він перебував у Росії. Також у чоловіків були відсутні квитки на зворотний рейс.

До того ж під час посадки літака ці пасажири дістали символіку РФ і георгіївські стрічки та викрикували слова: «ДНР уперед».

Згодом, під час огляду багажу ірландців прикордонники в їхніх речах виявили предмети, що носять пропагандистський і провокативний характер, зокрема національну символіку РФ та георгіївські стрічки.

Наразі громадян Ірландії через держаний кордон не пропущено та проставлено заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки.

Для вжиття відповідних правозастосовних заходів проінформовано Нацполіцію.