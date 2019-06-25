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    У «Борисполі» у китайця виявили 30 кг контрабандного бурштину (фото)

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    У валізах китайця виявлено 31,5 кг обробленого бурштину - У «Борисполі» у китайця виявили 30 кг контрабандного бурштину (фото)
    У валізах китайця виявлено 31,5 кг обробленого бурштину
    Фото: Держприкордонслужба

    Громадянин Китаю планував вивезти бурштин з України до Пекіна

    У минулі вихідні в міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники спільно з митниками виявили партію контрабандного бурштину. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Огляд багажу одного з пасажирів було проведено прикордонниками спільно з представниками оперативних підрозділів ДПСУ та митниками.

    «В результаті у двох валізах, які належали громадянину Китаю, було виявлено 31,5 кг обробленого бурштину. З цим багажем громадянин Китаю планував потрапити на рейс до Пекіна. Однак товар йому доведеться залишити в Україні», - розповіли прикордонники.

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    За даним фактом складено протокол за ст. 471 МКУ. Подальші заходи тривають.

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    У «Борисполі» у китайця виявили 30 кг контрабандного бурштину (фото)
    У «Борисполі» у китайця виявили 30 кг контрабандного бурштину (фото)
    У «Борисполі» у китайця виявили 30 кг контрабандного бурштину (фото)
    У «Борисполі» у китайця виявили 30 кг контрабандного бурштину (фото)

    Нагадаємо, 18 червня у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники спільно з митниками виявили контрабандний товар у 33-річної громадянки України.

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    прикордонники ДФС контрабанда Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль бурштин
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