У «Борисполі» у пасажира вилучено 370 упаковок штучних вій (фото)



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Весь товар переміщувався в трьох картонних коробках, поміщених у дві поліетиленові дорожні сумки пасажира Фото: ГУ ДФС у Київській області

Ультрамодний товар не задекларував громадянин В’єтнаму

Працівниками митного поста «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці ДФС зафіксовано спробу переміщення через митний кордон України товару з порушенням митних правил.

370 упаковок штучних вій знаходилося у громадянина В’єтнаму, який мав дозвіл на проживання в Україні, і прилетів до України з ОАЕ. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДФС у Київській області.

Для проходження митного контролю іноземець обрав спрощену систему «зелений коридор».

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину ним «зеленої лінії» для отримання довідкової інформації в інформаційній зоні та роз’яснення митних правил і порядку використання двоканальної системи до інспектора митниці не звертався.

Товар було виявлено після перетину пасажиром «зеленої лінії», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор» після проходження багажу і ручної поклажі через рентген-апарат.

Митники поцікавилися у громадянина щодо наявності в нього товарів, які підлягають декларуванню, на що він надав заперечну відповідь. Після цього було здійснено митний огляд, під час якого і було виявлено штучні накладні вії «IB eyelash exlension Premium Mink Eyelashes» різної товщини та довжини, що містилися у 370 пластмасових коробках.

Весь товар переміщувався в трьох картонних коробках, поміщених у дві поліетиленові дорожні сумки пасажира без ознак приховування.

Складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено до винесення судом рішення у справі.