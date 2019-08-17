Двоє українців намагалися перевезти в Угорщину майже 5000 пачок сигарет



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Фото сайту ДПСУ

Виявлені тютюнові вироби згодом передадуть працівникам ДФС

Незаконному переміщенню через кордон шести пакунків з тютюновими виробами завадили учора ввечері прикордонники Мукачівського загону.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Так, під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Лужанка» помітив двох осіб з пакунками на плечах. Чоловіки мали намір перемістити до сусідньої Угорщини 4900 пачок сигарет. Правопорушників прикордонники затримали. Ними виявились 19-річні громадяни України, жителі села Мочола Берегівського району.

«Наразі на затриманих складено протоколи про адмінправопорушення передбачене ч. 2 ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба перетинання державного кордону України», справу скеровано до суду», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, виявлені тютюнові вироби згодом передадуть працівникам ДФС.

Нагадаємо, у Києві інспектор ДФС попався на хабарі за оформлення авто.

Прикордонник поширював наркотичні речовини серед персоналу Ізмаїльського прикордонного загону та Навчального центру морської охорони.