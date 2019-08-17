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    Події в Україні

    Двоє українців намагалися перевезти в Угорщину майже 5000 пачок сигарет

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    <p>Фото сайту ДПСУ</p> - Двоє українців намагалися перевезти в Угорщину майже 5000 пачок сигарет

    Фото сайту ДПСУ

    Виявлені тютюнові вироби згодом передадуть працівникам ДФС

    Незаконному переміщенню через кордон шести пакунків з тютюновими виробами завадили учора ввечері прикордонники Мукачівського загону.

    Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

    Так, під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Лужанка» помітив двох осіб з пакунками на плечах. Чоловіки мали намір перемістити до сусідньої Угорщини 4900 пачок сигарет. Правопорушників прикордонники затримали. Ними виявились 19-річні громадяни України, жителі села Мочола Берегівського району.

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    «Наразі на затриманих складено протоколи про адмінправопорушення передбачене ч. 2 ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба перетинання державного кордону України», справу скеровано до суду», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, виявлені тютюнові вироби згодом передадуть працівникам ДФС.

    Нагадаємо, у Києві інспектор ДФС попався на хабарі за оформлення авто.

    Прикордонник поширював наркотичні речовини серед персоналу Ізмаїльського прикордонного загону та Навчального центру морської охорони.

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