У «Борисполі» вже понад десять днів живе українка, яку депортували із Казахстану (фото)



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Громадянку України Ольгу Кокотову депортували з Казахстану Фото: Інформатор

Жінка стверджує, що її незаконно депортували з Казахстану, де вона проживає з 1994 року

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» вже 11 днів живе українка Ольга Кокотова, яку депортували з Казахстану. У неї немає грошей, речей і навіть паспорта, а будь-які її звернення в різні інстанції залишаються без уваги.

В результаті вона змушена ночувати в залі очікування на кріслах, а їжу або гроші на проїзд жінці дають небайдужі громадяни. Про це повідомляє Інформатор, який поспілкувався з самою жінкою, а також з Оленою, яка намагається допомогти Ользі відстояти свої права і повернутися додому до дітей.

Як розповіла Кокотова, вона є громадянкою України, але з 1994 року безперервно жила на території Казахстану. «У мене є паспорт і посвідка на проживання до 2023 року, але консул видав мені посвідчення на повернення в Україну», - розповіла Ольга. А це є незаконним рішенням. Хоча і до цього по відношенню до жінки неодноразово порушували закони.

Сама жінка пов'язує це зі своєю діяльністю як юриста, оскільки вона займалася справою, фігурантами якого були судді, прокурор і адвокати колегії адвокатів. «У Казахстані кожну другу кримінальну справу фальсифіковано, і зараз проходять мітинги за скасування цих рішень», - каже Кокотова. Втім, сама вона до акцій протесту відношення не має, а «просто займалася своєю роботою». І ця робота стала джерелом проблем ще рік тому, коли її вперше на 20 днів заарештували, а швидше викрали. Однак тоді Ольга навіть не могла припустити, як будуть розвиватися події.

За її словами 1 липня 2019 року суд виніс рішення про видворення, отримала вона його через два дні, практично відразу оскаржила, але 11 липня її все одно затримали і відвезли в ізолятор внутрішнього утримання, в якому вона провела два дні. «13 липня мене намагалися депортувати, але за мене заступилися діти, які привезли і показали клопотання, яке я подавала, про скасування рішення суду», - зазначила Кокотова. В результаті, втім, жінку не відпустили, а знову відвезли в ізолятор, звідки на наступний день в обхід митниці та огляду посадили на літак і вивезли в Україну. «У «Борисполі» я ще дві години сиділа в літаку - у мене був шок», - ділиться враженнями Ольга.

В результаті таких дій влади Казахстану Ольга Кокотова виявилася в фактично незнайомій країні без речей, грошей і навіть без паспорта і телефону, щоб зв'язатися з дітьми. «Я вже 10 днів ночую в аеропорту в залі очікування. Вдень обходжу всі інстанції - Міністерство закордонних справ, консульство, Офіс президента. Але всюди мені відмовляють у допомозі», - розповіла жінка. За словами Ольги, єдине, що підтримує її - це небайдужі громадяни, які діляться з нею грошима на їжу і проїзд. Також саме завдяки таким людям жінці вдалося зв'язатися з дітьми.