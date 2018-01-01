Стало відомо, скільки Україні коштувала надшвидка депортація Саакашвілі

Саакашвілі витягли з-за обіднього столу у столичному ресторані і доправили до Варшави швидше, ніж часом кияни в заторах добираються з офісів у свої спальні райони. Для реадмісії застосували гвинтокрил і чартер.

12 лютого, 15:52, в один зі столичних ресторанів вбігають десяток озброєних силовиків. Вже за 2 хвилини спецпризначенці силоміць виводять Міхеїла Саакашвілі на вулицю, садять його в автомобіль, зав'язують очі та везуть у невідомому напрямку. Вже без зайвих очей Саакашвілі пересаджують у гвинтокрил, 15 хвилин у повітрі і він в



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Саакашвілі витягли з-за обіднього столу у столичному ресторані і доправили до Варшави швидше, ніж часом кияни в заторах добираються з офісів у свої спальні райони. Для реадмісії застосували гвинтокрил і чартер.

12 лютого, 15:52, в один зі столичних ресторанів вбігають десяток озброєних силовиків. Вже за 2 хвилини спецпризначенці силоміць виводять Міхеїла Саакашвілі на вулицю, садять його в автомобіль, зав'язують очі та везуть у невідомому напрямку.

Вже без зайвих очей Саакашвілі пересаджують у гвинтокрил, 15 хвилин у повітрі і він в міжнародному аеропорту «Бориспіль». Там на затриманого чекає з розігрітими двигунами чартерний літак. О 16:33 борт піднявся в повітря. Ще 40 хвилин льоту і з Варшави Міхеїл Саакашвілі повідомляє, що живий-здоровий, і любить Польщу.

На всю спецоперацію силовики витратили не більше 2 годин, а реалізація екшн-шоу коштувала до 10 тисяч доларів. Зокрема, оренда гелікоптера варіюється від 300 до тисячі доларів за годину. Все залежить від моделі гвинтокрила.

Водночас розслідувачі проекту «Схеми» з'ясували, що це був Hawker Beechcraft. Борт має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story. Організувати цей рейс допомогла українська компанія Sky Handling. Вартість перельоту коштує 8 тисяч євро, тобто в українській валюті – це чверть мільйона гривень. Проте жодна з названих компаній ні замовників, жодної інформації про цей переліт не розголошує.

«Хто міг оплачувати? Ця інформація – комерційна таємниця. Вона належить тільки авіакомпанії і, крім правоохоронних органів, або якихось інших інстанцій в межах розслідувань, навряд чи хтось матиме до неї доступ», – пояснив авіаційний експерт Богдан Долінце.

В міжнародній практиці реадмісія відбувається тим же шляхом, яким особа й потрапила до держави. Саакашвілі ж, нагадаємо, з Польщі до України потрапив пішки. Відповідно, чартерний переліт – це не абияка преференція. Але, на думку правозахисників, і тут не все просто, адже силовики не мали права використовувати приватну авіакомпанію в своїх цілях.

Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства.

Нагадаємо, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Джерело: 24 канал