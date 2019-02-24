Депортація Гедеона. Архієпископ УПЦ МП дорікнув представникам влади тим, що у них теж є по кілька громадянств



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Голова Синодального інформаційного відділу УПЦ МП, архієпископ Климент (Вечеря)

У Московській церкві обіцяють надати наміснику так званого Десятинного монастиря надати юридичну підтримку

Голова Синодального інформаційного відділу УПЦ МП, архієпископ Климент (Вечеря) прокоментував скандал із висилкою з України одізного єпископа Гедеона, у якого виявилось кілька паспортів різних країн.

На питання, яка позиція Московської церкви щодо декількох громадянств і чи не засуджує вона своїх ієрархів за другий-третій паспорт, Климент в інтерв’ю «Главкому» зазначив, що позиція УПЦ МП така сама, як і законодавство України.

«Все, що відбувається має відбуватися в правовому полі. Якщо є судове рішення, ми готові розглядати його, а людина має право захищати себе у суді. Сьогодні хтось із чиновників має таке право захищатися в суді, аби відновитися на керівних посадах, а представники церкви позбавлені такої можливості», - зазначив він.

На питання, чи окрім владики Гедеона хтось із архієреїв УПЦ МП має іноземне громадянство, архієпископ Климент (Вечеря) заявив, що йому не відомий був навіть випадок із єпископом Гедеоном. «Тобто ця інформація (подвійне, або потрійне громадянство Гедеона), яка розповсюджується без додаткових підтверджень», - зазначив він.

У Московській церкві обіцяють надати наміснику так званого Десятинного монастиря єпископу Гедеону надати юридичну підтримку після його заяви щодо повернення в Україну.

«В юридичному полі (УПЦ МП владиці Гедеону в цьому допомагатиме). Коли він був затриманий на кордоні, до нього не допустили адвокатів, він не мав можливостей отримати правову допомогу. Сьогодні з ним уже співпрацюють юристи для того, щоб вирішити ці питання, щоб як і всі громадяни, він мав можливість отримувати правову допомогу», - уточнив Климент.

Напередодні під час прес-конференції спікер УПЦ МП заявив, що проблеми при проходженні через український кордон для ієрархів УПЦ МП не поодинокі.

«Особисто зі мною таке трапилося напередодні так званого Об’єднавчого собору. Інших, з ким таке траплялося, без їх згоди називати не буду. Я спокійно сприймаю такі ситуації, але якщо у тебе під час проходження контролю відбирають паспорт без пояснення, то це викликає певні питання. Відбувається сегрегація за релігійною ознакою. Чому інших громадян пропускають без проблем, а єпископа Української православної церкви мають затримувати», - дивується Климент.

Він наголосив, що «владика Гедеон виїхав за українським паспортом і повернувся до України з українським паспортом».

У Службі безпеки України 19 лютого підтвердили, що єпископ Російської православної церкви в Україні (колишня УПЦ МП) Гедеон (Юрій Харон) дійсно мав паспорти трьох країн - України, Росії та США.

Минулого тижня в аеропорту «Бориспіль» затримали настоятеля незаконно збудованого МАФу Російської православної церкви на Десятинній Гедеона Харона.

У Держприкордонслужбі України опублікували відео процедури, під час якої єпископ Гедеон вирушив назад до літака, що відлітав у Франкфурт. «Відео, як відлітає Юрій Харон. Хто найде озброєних автоматників - тому окремий приз», - написав Слободян.

Гедеон засвітився у низці скандалів, зокрема, погрожував директорці музею історії України Тетяні Сосновській «родовим прокляттям до семи поколінь» у разі подальших спроб демонтувати споруду УПЦ МП, аргументувавши появу самобуду тим, що уся навколишня земля «історично належить» УПЦ МП.

Іще журналісти викрили у намісника «Десятинного монастиря» наявність двох квартир у столиці, а також Porsche Cayenne.