Україна має намір домовитися з Малайзією про передачу засуджених



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Зеленський створив делегацію на чолі з послом України в Малайзії Олексадром Нечитайлом для підготовки проекту угоди про передачу засуджених осіб

Україна має намір домовитися з Малайзією про передачу засуджених осіб. Про це йдеться в указі президента №554 від 24 липня.

Цим указом Зеленський створив делегацію на чолі з послом України в Малайзії Олексадром Нечитайлом для підготовки проекту угоди про передачу засуджених осіб.

Як повідомлялось, українські правоохоронці мають намір заарештувати підозрюваного в причетності до знищення літака Malaysia Airlines на Донбасі і виконають вирок суду стосовно нього.

Нагадаємо, у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.

Зазначимо, 17 липня минає п'ять років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, під час чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.