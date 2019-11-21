У «Борисполі» затримала іранця з підробленим паспортом іспанця



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Паспорт громадянина Ірану чоловік порвав у літаку

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» у пункті пропуску прикордонники виявили громадянина Ірану, який видавав себе за громадянина Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Чоловік прибув рейсом зі Стамбула та попрямував на прикордонний контроль надавши для перевірки закордонний паспорт громадянина Іспанії. Як встановили прикордонники, документ містив ознаки часткової підробки, а саме заміну інформаційної сторінки», - розповіли у Держприкордонслужбі.

Під час бесіди іноземець повідомив, що придбав підроблений паспорт у Туреччині за 7 тисяч євро.

Після було встановлено, що чоловік здійснював посадку на рейс у Туреччині по дійсному паспорту громадянина Ірану, який згодом порвав у літаку.

Тепер іноземцю заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки.

Як повідомлялося, 20 листопада у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники завернули двох громадян Індії і одного нігерійця.

14 листопада у міжнародному аеропорту «Бориспіль» жінці не вдалося обдурити прикордонників. Під час перевірки пасажирів, що прямували на рейс до Німеччини транзитом через Україну, одна з пасажирок пред’явила для контролю закордонний паспорт на ім’я громадянки Італії. Але прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» помітили, що документ підроблений. Підробкою намагалася скористатися громадянка Ірану