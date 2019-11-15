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    У «Борисполі» прикордонники затримали псевдоіталійку (фото)

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    Псевдоіталійку буде відправлено зворотнім рейсом - У «Борисполі» прикордонники затримали псевдоіталійку (фото)
    Псевдоіталійку буде відправлено зворотнім рейсом
    Фото: Держприкордонслужба

    Громадянка Ірану з підробленим паспортом намагалася потрапити до Німеччини

    У четвер, 14 листопада, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» жінці не вдалося обдурити прикордонників.

    Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

    Під час перевірки пасажирів, що прямували на рейс до Німеччини транзитом через Україну, одна з пасажирок пред’явила для контролю закордонний паспорт на ім’я громадянки Італії. Але прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» помітили, що документ підроблений. Підробкою намагалася скористатися громадянка Ірану.

    Зі слів жінки фальшивку із заміненою інформаційною сторінкою вона придбала за 8 тисяч євро в Туреччині.

    Псевдоіталійку буде відправлено зворотнім рейсом.

    Нагадаємо, у жовтні у пункті пропуску «Бориспіль» співробітники Держприкордонслужби не пропустили двох іноземців з підробленими документами. Правопорушників з підробленими документами виявили серед пасажирів рейсів, що прямували зі Стамбула та Тегерана. 

    2 жовтня в аеропорту «Бориспіль» прикордонники теж попередили спробу потрапляння двох іранців до країни Євросоюзу за підробленими візовими етикетками. 
    прикордонники Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль Іран паспорт іноземці
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