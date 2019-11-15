У «Борисполі» прикордонники затримали псевдоіталійку (фото)



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Псевдоіталійку буде відправлено зворотнім рейсом Фото: Держприкордонслужба

Громадянка Ірану з підробленим паспортом намагалася потрапити до Німеччини

У четвер, 14 листопада, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» жінці не вдалося обдурити прикордонників.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Під час перевірки пасажирів, що прямували на рейс до Німеччини транзитом через Україну, одна з пасажирок пред’явила для контролю закордонний паспорт на ім’я громадянки Італії. Але прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» помітили, що документ підроблений. Підробкою намагалася скористатися громадянка Ірану.

Зі слів жінки фальшивку із заміненою інформаційною сторінкою вона придбала за 8 тисяч євро в Туреччині.

Псевдоіталійку буде відправлено зворотнім рейсом.

Нагадаємо, у жовтні у пункті пропуску «Бориспіль» співробітники Держприкордонслужби не пропустили двох іноземців з підробленими документами. Правопорушників з підробленими документами виявили серед пасажирів рейсів, що прямували зі Стамбула та Тегерана.