У «Борисполі» прикордонники затримали псевдоіталійку (фото)
Громадянка Ірану з підробленим паспортом намагалася потрапити до Німеччини
У четвер, 14 листопада, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» жінці не вдалося обдурити прикордонників.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Під час перевірки пасажирів, що прямували на рейс до Німеччини транзитом через Україну, одна з пасажирок пред’явила для контролю закордонний паспорт на ім’я громадянки Італії. Але прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» помітили, що документ підроблений. Підробкою намагалася скористатися громадянка Ірану.
Зі слів жінки фальшивку із заміненою інформаційною сторінкою вона придбала за 8 тисяч євро в Туреччині.
Псевдоіталійку буде відправлено зворотнім рейсом.
Нагадаємо, у жовтні у пункті пропуску «Бориспіль» співробітники Держприкордонслужби не пропустили двох іноземців з підробленими документами. Правопорушників з підробленими документами виявили серед пасажирів рейсів, що прямували зі Стамбула та Тегерана.