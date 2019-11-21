У «Борисполі» прикордонники не пропустили в Україну трьох іноземців



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Двоє іноземців отримали заборону в'їзду на територію України терміном на 3 роки

У середу, 20 листопада, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники завернули двох громадян Індії. Іноземці прилетіли із Алмати, але не змогли підтвердити мету прибуття.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Один із індійців вирішив йти ва-банк та запропонував співробітнику Держприкордонслужби 1500 євро за їх безперешкодний пропуск. Прикордонники від хабара відмовилися», - йдеться в повідомленні.

Іноземців зворотним рейсом повернули в Казахстан. Чоловік, який пропонував гроші, отримав ще й заборону в'їзду на територію України терміном на 3 роки.

Ще менше в «Борисполі» поталанило нігерійцю. Він отримав заборону в’їзду і зазнав фінансових втрат. Прикордонники з’ясували, що посвідка африканця на тимчасове проживання в Україні підроблена. Громадянин Нігерії зізнався, що виклав за неї 2 тисячі доларів США.

Зі штампом про трирічну заборону в’їзду в Україну та адмінпротоколом за ст.203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України» іноземець вилетів у Стамбул.

Як повідомлялося, 14 листопада, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» жінці не вдалося обдурити прикордонників. Під час перевірки пасажирів, що прямували на рейс до Німеччини транзитом через Україну, одна з пасажирок пред’явила для контролю закордонний паспорт на ім’я громадянки Італії. Але прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» помітили, що документ підроблений. Підробкою намагалася скористатися громадянка Ірану.