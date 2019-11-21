У «Борисполі» скандал: понад 300 пасажирів не можуть вилетіти у Дубай



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Пасажири вимагають інформації щодо перенесення рейсу Фото: скріншот відео

Рейс відкладено більш як на дев'ять годин

Сьогодні, 21 листопада, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» понад 300 пасажирів Azur Air Ukraine вже більше п’яти годин не можуть вилетіти у Дубай.

Так, рейс спочатку було заплановано на 4:00, проте з невідомих поки що причин його перенесли. На даний момент рейс очікується о 13:30.

При цьому пасажири змушені від самої ночі перебувати в аеропорту і «штурмом» домагатися інформації щодо перенесення рейсу, пише «Сегодня».

Причини інциденту наразі з’ясовуються.

Як повідомлялося, лайнер Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Qantas Airlines вилетів з Лондона до Сіднея і пробув в повітрі 19 годин 19 хвилин, таким чином побивши рекорд найдовшого в історії безпосадочного авіарейсу. Його маршрут проходив над 11 країнами, включаючи Великобританію, Нідерланди, Німеччину, Польщу, Білорусь, Росію, Казахстан, Китай, Філіппіни і Індонезію.