У «Борисполі» скандал: понад 300 пасажирів не можуть вилетіти у Дубай
Рейс відкладено більш як на дев'ять годин
Сьогодні, 21 листопада, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» понад 300 пасажирів Azur Air Ukraine вже більше п’яти годин не можуть вилетіти у Дубай.
Так, рейс спочатку було заплановано на 4:00, проте з невідомих поки що причин його перенесли. На даний момент рейс очікується о 13:30.
При цьому пасажири змушені від самої ночі перебувати в аеропорту і «штурмом» домагатися інформації щодо перенесення рейсу, пише «Сегодня».
Причини інциденту наразі з’ясовуються.
Як повідомлялося, лайнер Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Qantas Airlines вилетів з Лондона до Сіднея і пробув в повітрі 19 годин 19 хвилин, таким чином побивши рекорд найдовшого в історії безпосадочного авіарейсу. Його маршрут проходив над 11 країнами, включаючи Великобританію, Нідерланди, Німеччину, Польщу, Білорусь, Росію, Казахстан, Китай, Філіппіни і Індонезію.