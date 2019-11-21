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    У «Борисполі» скандал: понад 300 пасажирів не можуть вилетіти у Дубай

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    Пасажири вимагають&nbsp;інформації щодо перенесення рейсу - У «Борисполі» скандал: понад 300 пасажирів не можуть вилетіти у Дубай
    Пасажири вимагають інформації щодо перенесення рейсу
    Фото: скріншот відео

    Рейс відкладено більш як на дев'ять годин

    Сьогодні, 21 листопада, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» понад 300 пасажирів Azur Air Ukraine вже більше п’яти годин не можуть вилетіти у Дубай.

    Так, рейс спочатку було заплановано на 4:00, проте з невідомих поки що причин його перенесли. На даний момент рейс очікується о 13:30.

    При цьому пасажири змушені від самої ночі перебувати в аеропорту і «штурмом» домагатися інформації щодо перенесення рейсу, пише «Сегодня».

    Причини інциденту наразі з’ясовуються.

    Як повідомлялося, лайнер Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Qantas Airlines вилетів з Лондона до Сіднея і пробув в повітрі 19 годин 19 хвилин, таким чином побивши рекорд найдовшого в історії безпосадочного авіарейсу. Його маршрут проходив над 11 країнами, включаючи Великобританію, Нідерланди, Німеччину, Польщу, Білорусь, Росію, Казахстан, Китай, Філіппіни і Індонезію.

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