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    У Борисполі зловили молодика, який у стані наркотичного сп’яніння катався по місту

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    <p>У водія Audi виявили згортки з канабісом</p> - У Борисполі зловили молодика, який у стані наркотичного сп’яніння катався по місту

    У водія Audi виявили згортки з канабісом

    Фото: Патрульна поліція Борисполя

    Патрульні за добу виявили трьох чоловіків, які мали при собі наркотики

    21 березня у Борисполі патрульні виявили трьох осіб, які мали при собі заборонені наркотичні речовини. Про це повідомляє патрульна поліція Борисполя.

    «Близько 23-ї години, інспектори зупинили автомобіль Audi під керуванням 24-річного молодика. Спілкуючись з водієм, патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, а під час проведення поверхневої перевірки на додачу виявили в нього два згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору, зі слів водія, «канабіс», - розповіли у поліції.

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    Пройти перевірку на стан сп’яніння порушник відмовився в присутності двох свідків. На водія склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (водіння в стані сп’яніння) та вилучили посвідчення водія.

    Наступним, кого виявили патрульні, був 31-річний громадянин, який помітно нервував. «Це і не дивно, оскільки в нього при собі знаходились шприц із залишками невідомої речовини, також в коробку сірників знаходились залишки порошкоподібної речовини білого кольору», - повідомили патрульні.

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    У Борисполі зловили молодика, який у стані наркотичного сп’яніння катався по місту
    У Борисполі зловили молодика, який у стані наркотичного сп’яніння катався по місту
    У Борисполі зловили молодика, який у стані наркотичного сп’яніння катався по місту
    У Борисполі зловили молодика, який у стані наркотичного сп’яніння катався по місту
    У Борисполі зловили молодика, який у стані наркотичного сп’яніння катався по місту

    Згодом інспектори виявили ще одного правопорушника. Ним виявився 33-річний місцевий житель, в якого при собі виявили подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження та згорток фольги, в якому знаходилась біла порошкоподібна речовина. Зі слів порушника, це «канабіс» та «амфетамін», які він зберігав для власного вживання без мети збуту.

    На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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