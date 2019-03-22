У Борисполі зловили молодика, який у стані наркотичного сп’яніння катався по місту



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У водія Audi виявили згортки з канабісом Фото: Патрульна поліція Борисполя

Патрульні за добу виявили трьох чоловіків, які мали при собі наркотики

21 березня у Борисполі патрульні виявили трьох осіб, які мали при собі заборонені наркотичні речовини. Про це повідомляє патрульна поліція Борисполя.

«Близько 23-ї години, інспектори зупинили автомобіль Audi під керуванням 24-річного молодика. Спілкуючись з водієм, патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, а під час проведення поверхневої перевірки на додачу виявили в нього два згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору, зі слів водія, «канабіс», - розповіли у поліції.

Пройти перевірку на стан сп’яніння порушник відмовився в присутності двох свідків. На водія склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (водіння в стані сп’яніння) та вилучили посвідчення водія.

Наступним, кого виявили патрульні, був 31-річний громадянин, який помітно нервував. «Це і не дивно, оскільки в нього при собі знаходились шприц із залишками невідомої речовини, також в коробку сірників знаходились залишки порошкоподібної речовини білого кольору», - повідомили патрульні.

Згодом інспектори виявили ще одного правопорушника. Ним виявився 33-річний місцевий житель, в якого при собі виявили подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження та згорток фольги, в якому знаходилась біла порошкоподібна речовина. Зі слів порушника, це «канабіс» та «амфетамін», які він зберігав для власного вживання без мети збуту.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.