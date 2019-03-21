СБУ викрила у Києві найбільшу за всю історію України нарколабораторію (фото, відео)



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Наразі затримано трьох учасників наркоугруповання Фото: СБУ

Вилучено наркотиків загальною вартістю за цінами «чорного ринку» більше ніж 20 мільйонів гривень

Співробітники Головного управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України припинили діяльність найбільшої за всю історію України нарколабораторії психотропів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що організатори налагодили виготовлення та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України та за кордоном.

«Під час проведення санкціонованих обшуків у приватному будинку на столичних «Осокорках» правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення наркотиків, понад десять кілограмів психотропної речовини альфа PVP, п’ять кілограмів мефедрону, понад п’ять кілограмів амфетаміну загальною вартістю за цінами «чорного ринку» більше ніж 20 мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановили, що вказаний будинок, окрім лабораторії, використовувався як склад нелегального інтернет-магазину з продажу психотропних речовин, через який і здійснювалася реалізація наркотиків. Вебресурс знаходився у прихованій мережі інтернет-з’єднань Darknet.

Наразі затримано трьох учасників наркоугруповання.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи підозри та обрання міри запобіжного заходу ‒ тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Операція проводилась спільно з Подільським УП ГУ Нацполіції України в Києві та Київською міською прокуратурою №7.