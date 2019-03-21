У «Борисполі» затримано українця, який привіз із Панами 3,5 кг кокаїну (фото)



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Правоохоронцями було виявлено у валізі пасажира чотири пакети кокаїну Фото: ДФС України

У подальшому наркотик планували переправити до Ізраїлю

Управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Київської митниці Державної фіскальної служби у співпраці зі Службою безпеки України попереджено переміщення нашим співвітчизником через митний кордон кокаїну вагою 3,5 кг. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

«Чотири пакети кокаїну загальною вагою 3,5 кг було виявлено після перетину білої лінії, яка позначає закінчення проходження митного контролю в режимі «зелений коридор», у багажі нашого співвітчизника, який прибув на територію України авіарейсом з Панами транзитом через Німеччину. Як виявилося, в подальшому наркотик планували переправити до Ізраїлю», - йдеться в повідомленні.

Пакети зі спресованою порошкоподібною речовиною білого кольору знаходились у спеціально виготовленій схованці в подвійному дні багажної валізи громадянина.

«Таким чином громадянином України вчинено дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України пресованої порошкоподібної речовини білого кольору, яка, згідно з експрес-аналізатором наркотичних засобів «M.M.C. International B.V.», містить у своєму складі наркотичний засіб кокаїн, з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників)», - інформують у ДФС.

Складено протокол про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу України. Матеріали справи вилучені СБУ в рамках кримінального провадження.

СБУ та правоохоронними органами Ізраїлю за даним фактом була проведена міжнародна контрольована поставка.