У «Борисполі» затримано українця, який привіз із Панами 3,5 кг кокаїну (фото)
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У подальшому наркотик планували переправити до Ізраїлю
Управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Київської митниці Державної фіскальної служби у співпраці зі Службою безпеки України попереджено переміщення нашим співвітчизником через митний кордон кокаїну вагою 3,5 кг. Про це повідомляє прес-служба ДФС.
«Чотири пакети кокаїну загальною вагою 3,5 кг було виявлено після перетину білої лінії, яка позначає закінчення проходження митного контролю в режимі «зелений коридор», у багажі нашого співвітчизника, який прибув на територію України авіарейсом з Панами транзитом через Німеччину. Як виявилося, в подальшому наркотик планували переправити до Ізраїлю», - йдеться в повідомленні.
Пакети зі спресованою порошкоподібною речовиною білого кольору знаходились у спеціально виготовленій схованці в подвійному дні багажної валізи громадянина.
«Таким чином громадянином України вчинено дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України пресованої порошкоподібної речовини білого кольору, яка, згідно з експрес-аналізатором наркотичних засобів «M.M.C. International B.V.», містить у своєму складі наркотичний засіб кокаїн, з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників)», - інформують у ДФС.
Складено протокол про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу України. Матеріали справи вилучені СБУ в рамках кримінального провадження.
СБУ та правоохоронними органами Ізраїлю за даним фактом була проведена міжнародна контрольована поставка.