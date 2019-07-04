У будинках на трьох вулицях Києва зникла вода (адреси)



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Київводоканал планує за добу відновити водопостачання

Сьогодні, 4 липня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталися аварії. Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Маршала Тимошенка, 33/35;

вул. Миропільська, 35А;

вул. Новопольова, 97.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше повідомлялося, що 4 липня у зв`язку з ремонтними роботами можливе обмеження водопостачання на верхніх поверхах будівель житлового масиву Оболонь. Аварійні ремонтні роботи з заміни запірної арматури на водопровідній насосній станції «Оболонь-1» триватимуть з 7:30 до 23:00.

Нагадаємо, 3 липня через аварії на мережі холодного водопостачання в Києві залишилися без води будинки на трьох вулицях.

Також 3 липня на базі Деснянської водопровідної станції відбулося показове навчання з питань цивільного захисту, яке проводили представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Київської служби порятунку, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. В навчаннях було задіяно 8 одиниць техніки та біля 35 фахівців особового складу різних підрозділів. Під час навчань було відтворено порядок дій при аварійній ситуації з витоком хлору. За легендою витік хлору відбувся у зв`язку з пошкодженням трубопроводу переливної станції.