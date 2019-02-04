На Київщині горів продуктовий магазин (фото)
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Вогнем було охоплено магазин площею 20 кв. м
У неділю, 3 лютого, о 14:31 до оперативно-диспетчерської служби міста Славутич надійшло повідомлення про загорання магазину у Бакинському кварталі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
До місця виклику було терміново направлено черговий караул 63-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Славутич.
Прибувши, рятувальниками було встановлено, що вогнем охоплено продуктовий магазин розмірами 20 м2.
Пожежу локалізовано о 15:13 та повністю ліквідовано о 15:31.
До гасіння пожежі залучалось дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, 4 лютого вигоріла квартира на 11 поверсі житлового будинку на вул. Маяковського, 66 на Троєщині в Києві.