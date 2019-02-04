На Київщині горів продуктовий магазин (фото)



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Рятувальники за годину ліквідували пожежу у магазині Фото: ДСНС

Вогнем було охоплено магазин площею 20 кв. м

У неділю, 3 лютого, о 14:31 до оперативно-диспетчерської служби міста Славутич надійшло повідомлення про загорання магазину у Бакинському кварталі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику було терміново направлено черговий караул 63-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Славутич.

Прибувши, рятувальниками було встановлено, що вогнем охоплено продуктовий магазин розмірами 20 м2.

Пожежу локалізовано о 15:13 та повністю ліквідовано о 15:31.

До гасіння пожежі залучалось дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 4 лютого вигоріла квартира на 11 поверсі житлового будинку на вул. Маяковського, 66 на Троєщині в Києві.