У будинку поблизу «Арсенальної» сталася пожежа (відео)



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Займання виникло в 3-х кімнатній квартирі на кухні Фото: ДСНС

Пожежа виникла у квартирі будинку на вул. Мазепи

Сьогодні, 14 лютого, сталася пожежа у 4-поверховому житловому будинку на вул. Мазепи, 9, в одній із квартир на другому поверсі.

Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 13:45, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події негайно прибули рятувальники. По прибуттю було встановлено, що займання виникло в 3-х кімнатній квартирі на кухні.

О 14:27 пожежа була локалізована, а о 14:36 ліквідована.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу підрозділів Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причини виникнення пожежі наразі з’ясовується.