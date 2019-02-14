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    У будинку поблизу «Арсенальної» сталася пожежа (відео)

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    <p>Займання виникло в 3-х кімнатній квартирі на кухні</p> - У будинку поблизу «Арсенальної» сталася пожежа (відео)

    Займання виникло в 3-х кімнатній квартирі на кухні

    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла у квартирі будинку на вул. Мазепи

    Сьогодні, 14 лютого, сталася пожежа у 4-поверховому житловому будинку на вул. Мазепи, 9, в одній із квартир на другому поверсі.

    Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 13:45, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події негайно прибули рятувальники. По прибуттю було встановлено, що займання виникло в 3-х кімнатній квартирі на кухні.

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    О 14:27 пожежа була локалізована, а о 14:36 ліквідована.

    На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу підрозділів Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причини виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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