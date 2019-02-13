Вогнеборці винесли немовля із палаючої квартири



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Рятувальники вивели на свіже повітря 15 осіб з верхніх поверхів

У вівторок, 12 лютого, ввечері сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на Харківському шосе, 170-А. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 19:59.

На місце події негайно прибули рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось займання трапилось на 3 поверсі в однокімнатній квартирі.

Як повідомляє прес-служба столичних рятувальників, під час гасіння пожежі вогнеборці врятували дитину 2018 року народження та передали її працівникам швидкої медичної допомоги. Також вогнеборці вивели на свіже повітря 15 осіб з верхніх поверхів.

Вже о 20:23 пожежа була локалізована, а о 20:50 ліквідована.

На місці події працювало 5 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу підрозділів Київського гарнізону.

Внаслідок пожежі пошкоджено: кухонні меблі, побутова техніка, закопчені стіни та стеля квартири.

Загиблих та травмованих немає.

Причина пожежі встановлюється.