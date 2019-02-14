На території лікарні в Києві згорів автомобіль



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Пожежа сталася вночі на вул. Фрунзе

В ніч на четвер, 14 лютого, на території однієї з лікарень по вул. Фрунзе сталася пожежа в автомобілі. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:33.

На місце події було направлено чергове відділення 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що горить Toyota Corolla, інформує прес-служба ГУ ДСНС у Києві.

Вогнеборці негайно приступили до ліквідації пожежі. Вже о 03:14 пожежу була ліквідовано.

Внаслідок пожежі в автомобілі Toyota Corolla згорів моторний відсік, салон автомобіля та лакофарбове покриття.

Загиблих та травмованих немає.

Причини виникнення пожеж з’ясовуються правоохоронними органами.

Як повідомлялося, 13 лютого ввечері сталася пожежа на ринку «Лівобережний», що у Дніпровському районі.