На Лівобережці в Києві горів ринок (фото, відео)



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Горіли 2 кіоски на площі 100 кв. м Фото: Інформатор

До ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу

У середу, 13 лютого, ввечері сталася пожежа на ринку «Лівобережний», що у Дніпровському районі. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 20:33.

«До місця виклику негайно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилося, горіли 2 кіоски на площі 100 кв. м. Існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні кіоски», - інформує прес-служба столичних рятувальників.

Пожежу о 21:04 вдалося локалізувати на площі 100 кв. м та запобігти розповсюдженню вогню на сусідні кіоски, а о 21:23 - ліквідувати.

На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу підрозділів Головного управління.

Постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 12 лютого у Києві біля станції метро «Лісова» сталася пожежа в одному з кіосків із тютюновими виробами.