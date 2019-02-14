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    На Лівобережці в Києві горів ринок (фото, відео)

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    Горіли 2 кіоски на площі 100 кв. м - На Лівобережці в Києві горів ринок (фото, відео)
    Горіли 2 кіоски на площі 100 кв. м
    Фото: Інформатор

    До ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу

    У середу, 13 лютого, ввечері сталася пожежа на ринку «Лівобережний», що у Дніпровському районі. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 20:33.

    «До місця виклику негайно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилося, горіли 2 кіоски на площі 100 кв. м. Існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні кіоски», - інформує прес-служба столичних рятувальників.

    Пожежу о 21:04 вдалося локалізувати на площі 100 кв. м та запобігти розповсюдженню вогню на сусідні кіоски, а о 21:23 - ліквідувати.

    На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу підрозділів Головного управління.

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    На Лівобережці в Києві горів ринок (фото, відео)
    На Лівобережці в Києві горів ринок (фото, відео)
    На Лівобережці в Києві горів ринок (фото, відео)
    На Лівобережці в Києві горів ринок (фото, відео)
    На Лівобережці в Києві горів ринок (фото, відео)
    На Лівобережці в Києві горів ринок (фото, відео)
    На Лівобережці в Києві горів ринок (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 12 лютого у Києві біля станції метро «Лісова» сталася пожежа в одному з кіосків із тютюновими виробами.

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