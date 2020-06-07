У центрі Києва банда зухвалих злодійок грабують людей



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Раніше представники «Муніципальної варти» повідомляли про повернення до Києва десятків банд грабіжників, більшсть яких з Закарпатської області.

П’ятеро жінок серед білого дня переслідували маму з дитиною, доки одна з грабіжниць не витягла в неї речі з наплічника

У центрі столиці на Хрещатику з’явилась банда зухвалих грабіжниць. Відповідні фото опубліковані на сторінці «Муніципальної варти» у Facebook, пише Вечірній Київ.

Зазначається, що п’ятеро жінок серед білого дня переслідували маму з дитиною, доки одна з грабіжниць не витягла в неї речі з наплічника.

«Це відбувається кожного дня. Без перерв. Запам'ятайте, як вони виглядають! Остерігайтесь, коли вони поруч. Вам ніхто не допоможе, крім вас самих, - йдеться у підписі до фото.

Раніше представники «Муніципальної варти» повідомляли про повернення до Києва десятків банд грабіжників, більшсть яких з Закарпатської області. «Поліція постійно їх ловить, але зловмисники знову повертаються на столичні вулиці», - йдеться у повідомленні.

Як пояснює портал «Київ Оперативний», під час затримання групи осіб, вони все звалюють на одну, раніше не судиму і зазвичай вагітну жінку, яка ще й має малолітніх дітей на утриманні.

Підозру у скоєнні злочину вручають саме цій особі (бо всі члени угрупування вказують на неї). На суді особа дуже кається, плаче, а суд, приймаючи до уваги всі деталі особистості, виносить вирок - 850 гривень штрафу.