На Київщині двоє чоловіків влаштували стрілянину у занедбаному тирі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці вилучили у порушників зброю

Чоловіки «пристрілювали» мисливську зброю

Поліцейські Київської області вилучили мисливську зброю у двох чоловіків, які влаштували стрілянину у занедбаному тирі. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

«Сьогодні, 6 червня, близько 11:40 год. на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що міжнаселеними пунктами Здвижівка та Бабинці, поблизу озера, чути постріли.Вже за кілька хвилин на місце події прибула група реагування патрульної поліції Бородянського відділення поліції», - йдеться у повідомленні.

Там працівники поліції виявили двох столичних жителів, які приїхали на Бородянщину «пристрілювали» власну мисливську зброю на території покинутого колишнього тиру.

Поліцейські вилучили у порушників зброю, дозвільні документи на неї.

За порушення правил поводження з вогнепальною мисливською зброєю правоохоронці склали відносно чоловіків адміністративні протоколи за ст. 191. (Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів) КУпАП.

Адміністративні матеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення.

Киянам загрожує накладення штрафу від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням зброї і бойових припасів або без такого.

Нагадаємо, провоохоронці 5 червня затримали двох працівників Управління Укртрансбезпеки Вінниччини, які систематично вимагали неправомірну вигоду з вантажних перевізників за порушення правил перевезень.