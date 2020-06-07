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    Новий антирекорд порушення швидкості: у Києві водій розігнався до 224 км/год

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    <p>Водій Audi рухався вулицею Олени Теліги зі швидкістю 224 км/год</p> - Новий антирекорд порушення швидкості: у Києві водій розігнався до 224 км/год

    Водій Audi рухався вулицею Олени Теліги зі швидкістю 224 км/год

    Фото: Патрульна поліція

    Камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год

    Антирекорд з порушення швидкісного режиму зафіксований автоматичною системою фіксації порушень ПДР встановив водій Audi, який рухався вулицею Олени Теліги в Києві.

    Про це повідомляє Патрульна поліція у Facebook.

    Зазначається, що швидкість автомобіля з держномером AA297***, який рухався по вулиці Олени Теліги в Києві була 224 км/год. Інших деталей в поліції не повідомляють.

    Також камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год, а на трасах, де встановлено дорожні камери, дозволену швидкість значно перевищували понад 200 автомобілів.

    Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

    2 червня заступник глави МВС Антон Геращенко опублікував низку автомобільних номерів, водії яких порушували правила дорожнього руху і їхали зі швидкістю понад 170 км/год.

    2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.

    Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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