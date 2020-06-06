У Києві дивом врятували дитину, яку засипало горою піску (фото, відео)



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Діти гралися у піску на Оболонській набережній у Києві Фото: Дар'я Вершиленко, Facebook

Дитина провела під горою піску дві хвилини і вижила дивом, зазначає очевидець події

У районі столичної Оболонської набережної дівчинку засипало купою піску, врятувати її вдалося дивом.

Про це у суботу ввечері повідомила у Facebook ведуча телеканалу ДОМ Дар'я Вершиленко.

«Сидимо на Оболонській набережній. Діти риють траншею. Тут крик. Дівчинка років 10 провалилася. Троє чоловіків кинулися рити пісок. Хвилина. Дивлюся хлопці тягнуть за ногу дівчинку. Кажуть, думали вже все. Дістали синю, але дихаючу», – написала журналістка

За словами Вершиленко, дитина провела під горою піску дві хвилини і вижила дивом. Невдовзі на місце прибули поліцейські та медики.

«Сподіваюся, завтра купи піску не буде», – додала Вершиленко, звертаючись до Оболонської райдержадміністрації.