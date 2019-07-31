Рух на Південному мосту у напрямку лівого берега буде обмежено на місяць



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Ремонт деформаційних швів на естакаді Південного мосту Фото: Київавтодор

На естакаді Південного мосту дорожники міняють деформаційні шви

Комунальна корпорація «Київавтодор» продовжує ремонт деформаційних швів на естакаді Південного мосту.

З 22:00 2 серпня до 31 серпня триватимуть роботи на естакаді у напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

Під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху, повідомила пресслужба корпорації.

«Після цього етапу ремонтуватимемо шов на іншій половині естакади у цьому ж напрямку», - зазначили дорожники.

Нині на естакаді Південного мосту уже замінили 28 деформаційних швів. Ще один замінять цього року.

Загалом на естакаді передбачено ремонт 46 швів.

Як повідомлялося, на Борщагівському шляхопроводі, де з 22 червня ведеться капітальний ремонт, почалася заміна аварійних залізобетонних балок.

Також триває зведення нового Шулявського шляхопроводу. Наразі третій прогін шляхопроводу майже зібраний.