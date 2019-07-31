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    Рух на Південному мосту у напрямку лівого берега буде обмежено на місяць

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    Ремонт деформаційних швів на естакаді Південного мосту - Рух на Південному мосту у напрямку лівого берега буде обмежено на місяць
    Ремонт деформаційних швів на естакаді Південного мосту
    Фото: Київавтодор

    На естакаді Південного мосту дорожники міняють деформаційні шви

    Комунальна корпорація «Київавтодор» продовжує ремонт деформаційних швів на естакаді Південного мосту.

    З 22:00 2 серпня до 31 серпня триватимуть роботи на естакаді у напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

    Під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху, повідомила пресслужба корпорації.

    «Після цього етапу ремонтуватимемо шов на іншій половині естакади у цьому ж напрямку», - зазначили дорожники.

    Нині на естакаді Південного мосту уже замінили 28 деформаційних швів. Ще один замінять цього року.

    Загалом на естакаді передбачено ремонт 46 швів.

    Як повідомлялося, на Борщагівському шляхопроводі, де з 22 червня ведеться капітальний ремонт, почалася заміна аварійних залізобетонних балок.

    Також триває зведення нового Шулявського шляхопроводу. Наразі третій прогін шляхопроводу майже зібраний.

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