На Борщагівському шляхопроводі міняють аварійні балки (фото)



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Дорожники знімають старі залізобетонні балки шляхопроводу Фото: Павло Авдокушин

На заміну їм уже привезли нові конструкції.

На Борщагівському шляхопроводі, де з 22 червня ведеться капітальний ремонт, почалася заміна аварійних залізобетонних балок. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

У вівторок, 30 липня, шляхопровід позбувся перших аварійних балок. На заміну їм уже привезли нові конструкції.

«Нині головне завдання - до кінця вересня відновити рух трамваїв. Для цього працюємо цілодобово», - зазначили дорожники.

Нагадаємо, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

У «Київавтодорі» повідомили, що на Борщагівському шляхопроводі у Києві ремонтні роботи тривають цілодобово.

А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

29 липня дорожники показали, що зроблено від початку ремонтних робіт.

Як повідомив мер в інтерв’ю «Главкому», у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані.

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