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    На Борщагівському шляхопроводі міняють аварійні балки (фото)

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    Дорожники знімають старі залізобетонні балки шляхопроводу - На Борщагівському шляхопроводі міняють аварійні балки (фото)
    Дорожники знімають старі залізобетонні балки шляхопроводу
    Фото: Павло Авдокушин

    На заміну їм уже привезли нові конструкції.

    На Борщагівському шляхопроводі, де з 22 червня ведеться капітальний ремонт, почалася заміна аварійних залізобетонних балок. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    У вівторок, 30 липня, шляхопровід позбувся перших аварійних балок. На заміну їм уже привезли нові конструкції.

    «Нині головне завдання - до кінця вересня відновити рух трамваїв. Для цього працюємо цілодобово», - зазначили дорожники.

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    На Борщагівському шляхопроводі міняють аварійні балки (фото)
    На Борщагівському шляхопроводі міняють аварійні балки (фото)
    На Борщагівському шляхопроводі міняють аварійні балки (фото)
    На Борщагівському шляхопроводі міняють аварійні балки (фото)
    На Борщагівському шляхопроводі міняють аварійні балки (фото)
    На Борщагівському шляхопроводі міняють аварійні балки (фото)
    На Борщагівському шляхопроводі міняють аварійні балки (фото)
    На Борщагівському шляхопроводі міняють аварійні балки (фото)
    На Борщагівському шляхопроводі міняють аварійні балки (фото)
    На Борщагівському шляхопроводі міняють аварійні балки (фото)
    Фото: Павло Авдокушин

    Нагадаємо, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

    У «Київавтодорі» повідомили, що на Борщагівському шляхопроводі у Києві ремонтні роботи тривають цілодобово.

    А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

    29 липня дорожники показали, що зроблено від початку ремонтних робіт.

    Як повідомив мер в інтерв’ю «Главкому»у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані. 

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