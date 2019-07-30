Столична влада скаржиться, що Мінкульт гальмує реконструкцію моста Патона



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Обвалилося близько половини всього облицювання опори моста Патона

Міст ім. Є. Патона потребує масштабної реконструкції

Ще з 2018-го року міська влада внесла до Програми економічного і соціального розвитку Києва роботи з реконструкції мосту імені Є. О. Патона, однак не має можливості розпочати відповідні роботи. Про це повідомив генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

За його словами, міст, введений в експлуатацію ще 1953 року, перебуває під охороною держави як пам’ятка архітектури і містобудування місцевого значення (охоронний номер 530-Кв).

«Враховуючи технічний стан споруди, ми ініціювали внесення робіт із реконструкції мосту Патона до Програми економічного і соціального розвитку Києва. Однак до цього часу не можемо розпочати відповідні роботи, адже законодавство у сфері охорони культурної спадщини дозволяє проводити лише реставраційні роботи на об’єктах, що є пам’ятками архітектури. Однак реставрація – це пофарбувати, почистити… А міст потребує саме масштабної реконструкції», - розповів Густєлєв.

Він повідомив, що столична влада неодноразово зверталася до Міністерства культури України, Національної академії наук України із проханням вивести із статусу пам’ятки на час реконструкції, у рамках якої необхідно провести детальне обстеження споруди. «Із цього приводу ми неодноразово проводили спільні засідання із представниками Мінкульту, НАНУ та Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона, проте позитивної відповіді, на жаль, досі не отримали», – констатував Густєлєв.

Як відомо, на мосту Патона автодорівці проводять лише ремонт дорожнього покриття.

Вперше про необхідність реконструкції мосту Патона заговорили у 1990-ті рр. Але на той час на це не було коштів. У 2008 році про реконструкцію заговорили знову у зв'язку з підготовкою до чемпіонату Європи з футболу 2012. Був навіть розроблений проект, за яким планувалося зняти залізобетонне покриття і замінити легшим металевим. Через зменшення навантаження несучі балки зможуть витримати 8 смуг руху замість 6-ти. Загальна ширина мосту збільшиться з 21 до 38 метрів. Втім через фінансові проблеми, реконструкцію відклали на невизначений термін.

У серпні 2018 року на одній з опор мосту Патона у Києві обвалився облицювальний камінь.