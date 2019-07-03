У центрі Києва біля Майдану може вирости бізнес-центр



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бізнес-центр хочуть побудувати на вулиці Михайлівській

Будівництва бізнес-центру планується по вул. Михайлівська, 12

Девелоперська компанія «Нерухомість столиці» («НЕСТ»), що займається будівництвом бізнес-центрів і житлових комплексів преміум-і бізнес-класу, має намір залучити кредит у Регіонального інвестиційного банку (Латвія) в розмірі $8 млн терміном на 5 років під процентну ставку не більше 11% для фінансування будівництва бізнес-центру по вул. Михайлівська, 12 в центрі Києва.

Відповідний проект рішення внесений до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, запланованого на 18 липня 2019 року. Про це пише «Дело».

Будівництво бізнес-центру класу «А» загальною площею 14 тис. кв. м по вул. Михайлівська, 12 планувалося почати ще в 2009 році, проте компанія відклала старт на невизначений термін.

До слова, 20 червня, незважаючи на протести громадськості, забудовник знов почав знищувати зелені насадження на Протасовому Яру.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до забудовника Протасового Яру, аби той призупинив будівництво.

1 липня біля Протасового Яру знову зібралися понад 100 активістів на протест проти скандальної забудови.