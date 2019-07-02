Столичні активісти знову протестували проти забудови Протасового Яру



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Фото: «Громадське радіо»

На акцію вийшли понад 100 людей

У понеділок ввечері біля Протасового Яру в Києві знову зібралися понад 100 активістів на протест проти скандальної забудови.

Про це пише «Громадське радіо».

Зазначається, що до акції протесту долучився голова Солом’янської РДА.

«Наразі ми сподіваємося, що місто долучиться до громади. Я ніколи не цікавився забудовами, допоки під моїм будинком не почали будувати три одоробла. Тоді я зрозумів, що мій будинок в якийсь момент просто може з’їхати, адже схили Яру входять в зону охоронного ландшафту не просто так», - заявив голова ініціативної групи «Протасів Яр» Роман Ратушний.

За його словами, активісти вже домоглися, щоб суд анулював контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою. Зазначається, що будівельна компанія отримала картку в липні 2018 року.

Він також відзначив, що активісти борються за весь Протасів Яр, а не лише за ділянку забудови.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до забудовника Протасового Яру, аби той призупинив будівництво.

До слова, 20 червня, незважаючи на протести громадськості, забудовник знов почав знищувати зелені насадження на Протасовому Яру.