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    Новини

    У центрі Києва чоловік погрожував ножем журналістам (фото)

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    Спецпризначенці затримали зловмисника в Маріїнському парку - У центрі Києва чоловік погрожував ножем журналістам (фото)
    Спецпризначенці затримали зловмисника в Маріїнському парку
    Фото: Нацполіція

    Молодик погрожував знімальній групі телеканалу

    Під час патрулювання у Маріїнському парку до поліції полку особливого призначення № 2 звернулися журналісти та повідомили, що під час роботи знімальної групи невідомий  чоловік погрожував їм ножем. За наданим орієнтуванням спецпризначенці за кілька хвилин затримали правопорушника, на якого вказали заявники. Для з’ясування всіх обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився киянин 1976 року народження, який перебував у розшуку за вчинення іншого кримінального правопорушення. Чоловіка затримали у порядку ст. 298-2 (Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок) Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневого огляду у нього вилучили ніж, який буде направлено на експертизу.

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    У центрі Києва чоловік погрожував ножем журналістам (фото)
    У центрі Києва чоловік погрожував ножем журналістам (фото)

    За даним фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

    Національна поліція України ЗМІ Київ кримінал напад журналіст
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