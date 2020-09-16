У Києві невідомі побили коміка через жарти про сім’ю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стендап-комік Єгор Шатайло став жертвою противників ЛГБТ

Комік відбувся легкими травмами

14 вересня у Києві на сценариста і ведучого проєкту «Телебачення Торонто», стендап-коміка Єгора Шатайла напали невідомі та побили. Про автори проєкту повідомили у Facebook.

Це сталося перед виступом коміка на стендап-концерті. «Напередодні Єгор написав пост у ФБ з анонсом свого стендапу «про збитковість традиційної української сім'ї, яку треба закрити, як Тетчер шахти, і вкладати бабки в інновації», - зазначається в повідомленні.

Нападники повалили чоловіка на землю та залили обличчя газом.

«Кілька десятків молодиків прийшли на анонсований стендап-концерт. Але грошей на квитки, на жаль, не мали. Тому влаштували бліц-спілкування з Єгором. Традиційно напали на нього (розпилили газ у обличчя, змусили вибачитись перед народом України, повикрикували щось проти ЛГБТ) і впорядковано втекли», - розповіли автори проєкту.

В результаті комік відбувся легкими травмами.

До слова, у Харкові з кінця серпня невідомі тричі атакували ком’юніті-центр для ЛГБТ «Прайд-хаб».