Побиття Балуха: слідчі розглядають чотири версії нападу



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Володимира Балуха жорстоко побили у столичному Гідропарку

Судово-медична експертиза у справі Балуха ще не завершена

Слідчі поліції, що розслідують побиття колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха, розглядають чотири основні версії події. Про це повідомив колишній бранець Кремля Роман Сущенко на своїй сторінці у Facebook.

У понеділок, 14 вересня, він побував у слідчому відділі поліції, де дав свідчення у справі нанесення тяжких тілесних ушкоджень Балуху.

«Судячи по змісту запитань та їх кількості, слідчі досить серйозно ставляться до з'ясування обставин надзвичайної події. Розглядаються чотири основні версії. Нещасний випадок, хуліганство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень Володимиру», - розповів Сущенко.

«Окремі обставини цього драматичного інциденту свідчать про малоймовірність нещасного випадку, хоча його як версію не відкидають. Решта версій залишається робочими і відпрацьовуються», - зазначив він.

Сущенко також повідомив, що судово-медична експертиза не завершена і від її висновків залежить успіх розслідування.

Він нагадав, що у ніч з 7 на 8 вересня у Києві була злива, наслідки якої значно ускладнили отримання необхідних речових та інших доказів.

«Попри це, слідство з'ясувало більшість обставин того вечора, відшукало свідків та провело необхідні слідчі дії. Успіх подальшого розслідування цілком залежить від стану здоров'я Володимира Балуха. Правоохоронці чекають, коли він прийде до тями і зможе свідчити», - додав Сущенко.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

8 вересня Володимира Балуха прооперували. Наразі стан Балуха стабільно важкий.