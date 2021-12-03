У центрі Києва чоловік вдарив перехожого в груди ножицями

Суд взяв нападника під варту

Поліцейські затримали мешканця Київщини, який ножицями поранив перехожого в центрі столиці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що невідомий поранив чоловіка у підземному переході біля станції метро «Майдан Незалежності». Вже за декілька хвилин на місце події прибула слідчо-оперативна група, оперативні співробітники та швидка медична допомога.

Потерпілого із колото-різаним пораненням грудей госпіталізували до лікарні, а оперативники розпочали пошуки зловмисника.

«На місці скоєння злочину ми опитали свідків інциденту та з’ясували, що у підземному переході між чоловіками раптово виник конфлікт. Під час сварки зловмисник ножицями вдарив у груди опонента та втік. Правоохоронці швидко встановили особу порушника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний мешканець Київської області, раніше судимий за крадіжку», – розповів старший слідчий Шевченківського управління поліції Василь Стоян.

Затриманий – 33-річний мешканець Київської області, раніше судимий за крадіжку. Фото: Нацполіція

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Районний суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.