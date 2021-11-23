Поліція затримала нападника, що розстріляв родину під Києвом (фото, відео)

Чоловік у камуфляжі стріляв в автівку, в яку сідало подружжя

Під час затримання у чоловіка виявлено боєприпаси і 18 комплектів спецодягу

Поліція Київщини затримала чоловіка, який 12 жовтня скоїв напад на родину в Софіївській Борщагівці, вистреливши в автомобіль. Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

«40 діб ретельної кропіткої роботи поліцейських – і стрілок арештований. Колишній військовий з кримінальним минулим тримав вдома 18 комплектів спецодягу, набої, порох і рецепти «коктейлю Молотова», – написав правоохоронець на своїй сторінці у Facebook.

Нєбитов додав, що «справжні наміри нападника і деталі його кримінального минулого, дійсно, вражають».

Нагадаємо, 12 жовтня близько 07:43 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного чоловіка, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки біля будинку в Софіївській Борщагівці.