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    Поліція затримала нападника, що розстріляв родину під Києвом (фото, відео)

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    Чоловік у камуфляжі стріляв в автівку, в яку сідало подружжя - Поліція затримала нападника, що розстріляв родину під Києвом (фото, відео)
    Чоловік у камуфляжі стріляв в автівку, в яку сідало подружжя
    фото: Нацполіція

    Під час затримання у чоловіка виявлено боєприпаси і 18 комплектів спецодягу

    Поліція Київщини затримала чоловіка, який 12 жовтня скоїв напад на родину в Софіївській Борщагівці, вистреливши в автомобіль. Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

    «40 діб ретельної кропіткої роботи поліцейських – і стрілок арештований. Колишній військовий з кримінальним минулим тримав вдома 18 комплектів спецодягу, набої, порох і рецепти «коктейлю Молотова», – написав правоохоронець на своїй сторінці у Facebook.

    Нєбитов додав, що «справжні наміри нападника і деталі його кримінального минулого, дійсно, вражають».

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    Поліція затримала нападника, що розстріляв родину під Києвом (фото, відео)
    Поліція затримала нападника, що розстріляв родину під Києвом (фото, відео)
    фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Нагадаємо, 12 жовтня близько 07:43 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного чоловіка, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки біля будинку в Софіївській Борщагівці.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина напад стрілянина
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    Поліція затримала нападника, що розстріляв родину під Києвом (фото, відео)