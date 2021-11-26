У центрі Києва молодики рознесли бар та нападають на артзаклади

Натовп агресивних людей влаштував «рейд» у столиці

У Києві група молодиків здійснила напад на відомий клуб на Подолі на Контрактовій площі, коли там відпочивали відвідувачі, розбила там вікна та ламала двері, після чого продовжила свій руйнівний «рейд» і в інші заклади. Про це повідомляє «РБК-Україна».

«Спочатку так звані «праві» рознесли «Хвильовий» (культовий клуб на столичному Подолі – ред.). Тепер, судячи зі всього, ідуть із «рейдом» на Нижньоюрківську (тут розташована велика кількість розважальних закладів, пабів і мистецьких просторів – ред.). Поліція бездіє і не реагує на виклики. Ми змушені тікати зі свого клубу, щоб нас не вбили», – розповів учасник артоб'єднання на Подолі.

Безчинства на вулицях Києва влаштовують агресивні молодики, більшість з яких є учасниками спільноти «Катарсис», яке називає себе «спілкою культурних консерваторів».

Саме ці люди регулярно влаштовують подібні нальоти на локації Нижньоюрківської з наміром «запобігти розповсюдженню наркотиків».

При цьому хулігани руйнують приватну власність і залякують відвідувачів закладів.

Правоохоронці своєю чергою не реагують на безчинства. Принаймні, інформації про затримання хуліганів, які позиціонують себе «традиціоналістами», немає. При тому, що власники і відвідувачі київських клубів і артмайданчиків, а також активісти неодноразово привертали увагу до таких злочинних «рейдів».

Що кажуть у «Хвильовому»

У клубі «Хвильовий» розповідають, що регулярні напади невідомих на заклад тривають уже три тижні, з 6 листопада. Тоді про перший інцидент з атакою на бар близько 150 невідомих, закиданням димових шашок та петард, організатори бару повідомили в поліцію і вимагали втручання, але це ні до чого не призвело.

«Сьогодні, після трьох тижнів бездіяльності правоохоронних органів та продовження погроз в сторону бару від невідомих, трапився фізичний напад на наш заклад та працівників. Чого чекати далі? Вимагаємо негайного втручання Національної поліції України та особисто Дениса Монастирського», – йдеться у заяві на сторінці закладу у Facebook.

О 18:39 до входу в бар підійшли троє невідомих і залили двох охоронців сльозогінним газом. Потім до воріт підбігли ще 12 незнайомців та забігли у двір закладу. Молодчики били охоронців по спині та рук телескопічним кийкам, а також обмежили можливість людей пересуватися у барі.

Тоді в клубі було близько 15 відвідувачів, троє діджеїв із Берліна та команда ще з трьох людей. Бармени встигли зачинити двері на ключ, але нападники почали виламувати двері, які довелося утримувати відвідувачам.

У цей час у дворі почали ламати меблі, вибивати вікна та скляні двері до приміщення. У розбиті кони та в дірки у дверях полетіли газові балони зі сльозогінним газом – частина відвідувачів і команда сховалися в колдрумі та туалетах, щоб не вдихати газ, решта продовжувала тримати двері.

Весь інцидент тривав близько п’яти хвилин. Коли нападники втекли, спочатку приїхала охоронна служба, потім поліція, яка почала брати свідчення в очевидців.

У клубі зазначили, що після першого випадку 6 листопада до бару ще кілька разів навідувалися невідомі, розмалювали стіни у дворі клубу «гомофобними та расистськими закликами», блокували роботу закладу.