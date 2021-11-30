У СІЗО померла дівчина, яка торік застрелила інструктора тиру в Полтаві

Дівчина мала провести за ґратами 15 років

Вероніка Моторіна, яка у 2020 році застрелила інструктора тиру в Полтаві, померла 29 листопада в СІЗО. Про це повідомило місцеве видання «Полтавщина» з посиланням на медиків, які приїжджали на виклик в Полтавську установу виконання покарань.

В місцевому телеграм-каналі «Труха Полтава» стверджується, що в день смерті 20-річна дівчина цілий день нічого не їла, тільки палила та пила каву. Після цього у неї стався епілептичний напад. Працівники СІЗО та лікарі не змогли врятувати її життя.

У кінці вересня Октябрський райсуд Полтави визнав Моторіну винною у вбивстві та призначив їй 15 років позбавлення волі. Після вироку дівчина вчинила спробу самогубства – дістала лезо від бритви та порізала руки. Тоді її вчасно доставили до лікарні.

Увесь цей час вона перебувала у СІЗО, а не в’язниці, бо вирок ще не набув законної сили та тривала апеляція.

Нагадаємо, що загибла була родом з Дніпра. У 2019 році вона переїхала до хлопця в Полтаву. Спільне життя у них не склалося, і на початку лютого 2020 року хлопець вирішив її кинути. Після розставання вона пішла у тир, де, за її словами, збиралась покінчити життя самогубством, але замість цього застрелила 64-річного інструктора, який намагався її зупинити.

Ще одна надзвичайна подія із дівчиною та стріляниною у Полтаві сталася цього року. 6 вересня 19-річна Таїсія Петрова прийшла до школи з арбалетом. Спочатку вона вистрілила через відкриті двері в кабінет у спину вчительці. Потім випустила стрілу в заступницю директора, яка намагалася її зупинити після першого пострілу.

8 вересня суд взяв під варту дівчину, яка стріляла в школі з арбалета.

У жовтня за рішенням суду її відправили в психіатричну лікарню.



