У центрі Києва комунальники прибрали «єгипетську жрицю» (фото)



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Скульптура «єгипетської жриці» на Золотоворітській Фото: Таня Адамус

Стовбур дерева був гнилим біля основи і вже почав хитатися

Комунальники демонтували скульптуру «єгипетської жриці», яка багато років прикрашала вулицю Золотоворітську поруч із «Золотими воротами», і стала справжньою міською пам'яткою. Скульптура була зроблена зі всохлого дерева. До неї багато років приходили доторкнутися кияни та гості міста. За міською легендою, вона приносила людям фінансове благополуччя.

Таких скульптур зі всохлих дерев зробили кілька на центральних вулицях і в парках Києва в 2006-2007 роках. У кожної з них був свій сюжет, але більшість із них вже всохли остаточно і їх прибрали співробітники комунальних служб. «Єгипетська жриця» - одна з останніх.

Пропажу помітили люди, які прийшли на екскурсію, і вони шоковані, що комунальники демонтували «жрицю».

У «Київзеленбуді» сайту «Сегодня» пояснили причину демонтажу: «Старе дерево у вигляді скульптури на Золотоворітській видалили співробітники комунального підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району. Стовбур дерева був гнилим біля основи і вже почав хитатися. Ми розуміємо обурення любителів екскурсій і міських легенд. Але якщо ця міська пам'ятка впаде на голови перехожих, то хто тоді буде нести відповідальність?».

У «Київзеленбуді» додали, що навесні в цьому місці висадять нові дерева. Там є для цього три вільних лунки.

Нагадаємо, в соцмережах 31 січня з'явилася інформація про те, що в Києві біля пам'ятника Магдебурзькому праву вирубують дерева. Схили вздовж сходів, яка з'єднує гірку і пам'ятник внизу на набережній, були всипані частинами гілок і колодами. Вирубка викликала чималий резонанс серед киян.

У комунальному об'єднанні «Київзеленбуд» сайту «Сегодня» пояснили причину «лісоповалу» санітарної вирубкою. Так, за словами комунальників, більшість дерев, які підлягають видаленню, - це клени, а також в'яз, тополя і каштани. Вони аварійні, сухостійні, трухляві і хворі. Всього там видаляється 57 дерев і на кронах 11-ти повинні провести санітарну обрізку. Наймолодшому дереву - 10 років, а найстаршій тополі - 90 років. Решта дерев різного віку - 20-40 років.