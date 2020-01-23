У Києві проведуть інвентаризацію зелених зон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інвентаризація зелених зон включатиме перевірку наявності та стану територій і встановлення чітких меж цих зон

Оновлену Програму розвитку зелених зон Києва планують представити у жовтні

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики депутати заслухали комунальне об’єднання «Київзеленбуд» щодо розробки оновленої Програми розвитку зелених зон столиці.

Передбачається, що документ включатиме інформацію по інвентаризації зелених зон, відповідно до екологічного законодавства і норм ЄС, а також відповідатиме Генеральному плану столиці. Окремий розділ документу буде присвячений захисту заповідних зон. Розробити відповідну програму планують до жовтня цього року. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Інвентаризація зелених зон включатиме перевірку наявності та стану територій і встановлення чітких меж цих зон.

«Інвентаризація – процес тривалий, та він необхідний, щоб чітко розуміти, в якому стані знаходяться зелені зони столиці, а які з них і взагалі зникли. Також просто необхідно чітко розуміти межі існуючих об'єктів зеленого господарства, щоб не розмивати їх. Я також запропонував, щоб у технічному завданні Програми прописали відображення реєстру зелених зон на відкритій платформі «Майно». Так кияни слідкуватимуть за ходом інвентаризації і внесенням до реєстру нових об'єктів «зеленки», - зазначив голова постійної комісії Київради з екологічної політики Костянтин Яловий.

Нагадаємо, раніше Реєстр зелених зон запрацював у тестовому режимі на базі інформаційно-аналітичної системи «Майно».

Як повідомлялося, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики депутати підтримали проєкти створення 12 зелених зон у різних районах столиці.