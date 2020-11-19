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    У центрі Києва на ходу загорілась автівка: рух довелося перекривати (відео)

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    Автомобіль повністю вигорів&nbsp; - У центрі Києва на ходу загорілась автівка: рух довелося перекривати (відео)
    Автомобіль повністю вигорів 
    Фото: скріншот відео

    Під час ліквідації загорання автівки було перекрито рух на бульварі Шевченка

    У середу, 18 листопада, на бульварі Тараса Шевченка в центрі Києва горів автомобіль.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    До приїзду рятувальників ДСНС водій і ще кілька чоловік намагалися самотужки загасити вогонь, проте марно.

    Вогнеборці ліквідували загорання, але врятувати автомобіль не вдалося – він вигорів вщент.

    Потерпілих під час пожежі немає.

    Під час ліквідації автомобільної пожежі рух вулицею було перекрито.

    Як повідомлялося, 18 листопада в селі Скибин Броварського району автомобіль «Форд» загорівся прямо під час руху.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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