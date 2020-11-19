У центрі Києва на ходу загорілась автівка: рух довелося перекривати (відео)
Під час ліквідації загорання автівки було перекрито рух на бульварі Шевченка
У середу, 18 листопада, на бульварі Тараса Шевченка в центрі Києва горів автомобіль.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
До приїзду рятувальників ДСНС водій і ще кілька чоловік намагалися самотужки загасити вогонь, проте марно.
Вогнеборці ліквідували загорання, але врятувати автомобіль не вдалося – він вигорів вщент.
Потерпілих під час пожежі немає.
Під час ліквідації автомобільної пожежі рух вулицею було перекрито.
Як повідомлялося, 18 листопада в селі Скибин Броварського району автомобіль «Форд» загорівся прямо під час руху.