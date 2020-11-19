У центрі Києва на ходу загорілась автівка: рух довелося перекривати (відео)

Під час ліквідації загорання автівки було перекрито рух на бульварі Шевченка

У середу, 18 листопада, на бульварі Тараса Шевченка в центрі Києва горів автомобіль.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

До приїзду рятувальників ДСНС водій і ще кілька чоловік намагалися самотужки загасити вогонь, проте марно.

Вогнеборці ліквідували загорання, але врятувати автомобіль не вдалося – він вигорів вщент.

Потерпілих під час пожежі немає.

Під час ліквідації автомобільної пожежі рух вулицею було перекрито.

Як повідомлялося, 18 листопада в селі Скибин Броварського району автомобіль «Форд» загорівся прямо під час руху.