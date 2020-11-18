На трасі Київ – Чоп зіткнулися дві вантажівки: одна спалахнула (фото)

Рятувальники ліквідували загорання автомобіля

У середу, 18 листопада, на трасі Київ – Чоп за межами с. Ситняки Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох автомобілів «Газель» і МАН один із них загорівся.

Повідомлення про ДТП із пожежею надійшло до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району о 06:41. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику було направлено черговий караул 32 Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів.

Рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення двох автомобілів, було пошкоджено моторний відсік в автомобілі «Газель», відбулось загорання автівки.

Рятувальники локалізували пожежу о 07:05 та о 07:13 повністю ліквідували.

Також було проведено змив паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини.

На місці події працювало 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.