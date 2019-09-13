У «Київавтодорі» показали, як ведуться ремонтні роботи в місті



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На Дарницькій площі тривають ремонтні роботи

Наймасштабніші роботи виконуються уночі, щоб не ускладнювати трафік

На багатьох столичних шляхах тривають ремонти покриття. Дорожники працюють на просп. Бандери, вул. Пушкінській, шляхопроводах на вул. Богатирській поблизу станції метро «Почайна», Борщагівському шляхопроводі, Дарницькій площі.

Наймасштабніші роботи виконують уночі, щоб не ускладнювати трафік. Про це повідомив генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

«Дві ночі поспіль триває масштабне асфальтування на Дарницькій площі. У ніч проти п’ятниці дорожники вклали 4800 кв. м верхнього шару покриття. А в ніч проти суботи стелитимемо 6000 кв. м покриття», – розповів він.

Ремонт Дарницької площі – продовження оновлення південного напрямку.

«Спочатку ми замінили покриття на проспекті Глушкова, вулиці Васильківській, Голосіївській площі і бульварі Дружби Народів. Середнім ремонтом оновили асфальт на мосту ім. Патона і просп. Соборності. Тож, Дарницька площа – логічне продовження ремонту цього напрямку», – додав Густєлєв.

Ремонт на Дарницькій площі передбачає створення велодоріжки.

Основну частину робіт завершать до кінця 2019 року. А повністю весь комплекс робіт виконають упродовж 2020 року.

Раніше повідомлялося, що столична влада планує завершити реконструкцію Дарницької площі до кінця нинішнього дорожнього сезону.

Крім дорожнього покриття, на Дарницькій площі відремонтують тротуари і облаштують на них ФЕМ-покриття, оновлять пішохідні переходи та встановлять сучасне LED-освітлення.