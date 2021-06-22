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    У центрі Києва перехожі викрили вусату «жебрачку» (відео)

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    Молодик переодягнувся у стару жебрачку та виманював гроші в киян і гостей міста - У центрі Києва перехожі викрили вусату «жебрачку» (відео)
    Молодик переодягнувся у стару жебрачку та виманював гроші в киян і гостей міста
    Фото: скріншот із відео

    Шахрай виманював гроші у милосердних перехожих

    У неділю в центрі Києва перехожі викрили шахрая, що займається жебрацтвом. Відповідне відео опублікував «Киев сейчас».

    «У Києві хлопець, проходячи повз жебрачки, відчув недобре. Він підійшов до «бабусі», щоб поглянути в очі, а та виявилася з вусами й не така вже й стара», – йдеться в повідомленні.

    Такі шахрайські випадки непоодинокі в Києві. Так, нещодавно у столиці викрили бабусю-«жебрачку», яка просить у людей гроші у супермаркеті. Потім жінка скупляється на чималу суму й на таксі їде з пакунками додому.

    Касир із супермаркету розповів, що бабця – «постійний клієнт» і просить оплатити покупки. За словами касира – 900 гривень в день на покупках вона має, а якщо пощастить і більше. Плюс те що, небайдужі люди дають.

    Як повідомляв «Главком», на вул. Інститутській кілька років жебракує жінка. Кияни не раз бачили, як ця жінка вдень з перемотаною ногою і сумками просить милостиню на їжу. А ввечері під'їжджає таксі і «бездомна» зі своїми баулами спритно сідає в машину.

    Теги: Київ шахрайство кияни злочин
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    У центрі Києва перехожі викрили вусату «жебрачку» (відео)