Шахраї у рясах. На Київщині псевдомонахині обікрали пенсіонерку (фото)

Жінки представились бабусі служителями монастиря

У селі Зелений Яр Обухівського району 70-річну місцеву мешканку ошукали шахрайки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці встановили, що до пенсіонерки завітала група невідомих жінок, які представились служителями монастиря. Зловмисниці запевнили бабусю, що їй «пороблено», а тому запропонували за грошову винагороду допомогти. Шахраї видурили у старенької 5 тис. євро, $1 тис. і зникли в невідомому напрямку.

Оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками Кагарлицького відділення поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особи зловмисників. Однією із фігуранток виявилась 50-річна уродженка Сумщини, яка вже була судима за вчинення шахрайств та відбувала покарання з 2015-й по 2018 рік в місцях позбавлення волі.

Шахрайку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

«Якщо ви, або ваші близькі стали жертвами зазначених осіб, просимо звертатися до поліції Київщини», - закликають правоохоронці.